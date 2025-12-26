彈劾賴總統案交全院委員會審查 明年5/19表決

行政院宣布不副署、不執行財劃法修法後，藍、白立委不滿，發起彈劾賴清德總統的行動，並分別提案。立法院今天(26日)處理藍、白各自提出的彈劾賴總統案，交全院委員會併案審查。根據藍、白的時程規劃，將邀請賴總統於明年1月21日、22日以及5月13日、14日赴立院列席說明，並於5月19日進行彈劾案記名投票表決。

行政院長卓榮泰不副署、不執行三讀修正後的財政收支劃分法，藍、白立委砲轟賴政府，並質疑賴清德總統違憲失職，因此各自提案彈劾賴總統，兩項提案均列入26日立法院會議程。

有關彈劾賴總統案的時程，根據國民黨團、民眾黨團提案指出，在全院委員會部分，於2026年1月14日、15日舉行公聽會，聽取社會公正人士意見，並於2026年1月21日、22日以及5月13日、5月14日舉行審查會，邀請被彈劾人賴總統列席說明。另在2026年4月27日舉行聽證會，邀請政府人員及社會上有關係人員出席表達意見與證言後，由立委進行詢問。最終，2026年5月19日於院會進行彈劾案記名投票表決。

國民黨團書記長羅智強26日於黨團大會後受訪表示，賴總統在競選時曾說願意赴立法院國情報告，如今卻沒有勇氣赴立法院報告規模新台幣1.25兆元國防特別預算，既然賴總統自毀承諾，便按照彈劾程序，邀請被彈劾人賴總統赴立院說明。羅智強：『(原音)但是還是希望賴清德總統今天有勇氣一點，來面對國會、來告訴大家你是一個稱職、不該被彈劾的總統，如果連這個勇氣都沒有的話，那不是正好證明說今天彈劾案發起是絕對有正當性的。』

兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤則指出，藍、白各自提出的彈劾賴總統案，共同點就是虛張聲勢、以此作為政治攻防與政治動員的工具。她並強調，這是中華民國史上首次彈劾總統案，相關程序需要朝野進一步協商跟釐清。吳思瑤：『(原音)所以藍白聯手共同啟動總統彈劾案的本質，就是拿神聖的憲法行為來作為他們政治動員或是後續選舉動員的伎倆，而且對於相關的程序，立院既然都還沒有合意協商，卻有政黨來提出要到明年5月進行投票等等。』

立法院會26日開會，把藍、白各自提出的彈劾總統提案交全院委員會併案審查。(編輯：宋皖媛)

