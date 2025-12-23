即時中心／顏一軒報導

國民黨與民眾黨立委近期在立法院提案彈劾總統賴清德，該案已列入週五（26日）大院院會的議程。對此，總統府發言人郭雅慧23日晚間回應，在憲政體制之下，立法院對於行政院長或總統，本來就有相關的制衡手段，只要是合法合憲、程序完備，都會給予尊重；然而明年度的總預算今仍無機會進入委員會討論，恐對國家安全、國政運作與社會民生等層面產生影響，請在野黨立委多多思考。

郭雅慧、衛福部長石崇良與內政部長劉世芳，昨（23）日晚間7時45分共同出席「全社會防衛韌性委員會第6次委員會議」會後記者會，並接受媒體聯訪，回應時事議題。

記者提問，藍白立委日前有到監察院表示要彈劾行政院長卓榮泰，同時也在立法院提案，表示要彈劾總統賴清德。目前已經確定被列入週五議程，藍白也要求總統以被彈劾人的身分到立法院接受詢答，請教發言人的看法。

對此，郭雅慧回應，在憲政體制之下，立法院對於行政院長或總統，本來就有相關的制衡手段，只要是合法合憲、程序完備，都會給予尊重，只是也要特別提醒，國政要順利運作，五權分立之下，行政、立法、司法各個機關都要如常運作，這是非常重要的。

郭雅慧強調，賴總統在國政持續努力，但她也要特別提醒，明年度總預算8月就已經送進立法院，距離年底只剩7天，至今仍無機會進入委員會討論，這部分要特別提醒在野黨委員們，總預算影響的不單國家安全與國政運作，還包括社會民生，以及地方建設都會受到影響，這部分要懇請立法院讓總預算能夠順利完成並送出。

她進一步說明，賴總統已經多次表達樂意進到立法院進行國情報告，希望在合法合憲、程序完備的情況之下，來進行這些溝通跟說明；期盼朝野能夠回到體制面讓台灣在面臨內外挑戰時，國家能夠穩定向前；政黨立場或許不同，但國家只有一個，希望總預算能夠儘快完成，這一點特別拜託在野黨立委多多思考。





原文出處：快新聞／彈劾賴總統案列週五院會議程 郭雅慧：合法合憲、程序完備都尊重

