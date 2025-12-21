彈劾賴總統立院明排案 依法邀「被彈劾人」到立院說明

賴清德總統出席中華民國公立醫院協會舉辦的醫療韌性守護健康台灣研討會。記者邱德祥／攝影

賴政府不副署、不執行立法院三讀修正通過的財劃法，在野黨立委提案彈劾賴清德總統，國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團已有共識，明天就會在立院程序委員會排案，最快周五立法院院會就能提出彈劾日程表草案。藍白將藉立院彈劾程序，拉長戰線，和賴總統抗爭。

藍：要讓全民了解

國民黨團書記長羅智強昨天表示，彈劾日程表草案將包含召開公聽會、請被彈劾人賴總統到立法院說明、表決時程等。他指出，公聽會希望讓全民都了解，因此場次還在與民眾黨協調，除立院外，也可能到全國各地去舉辦，就是要讓台灣人民都知道守護台灣民主，要彈劾違憲的總統。

民眾黨團總召黃國昌表示，彈劾文已經簽署完畢，送到立法院議事處，明天就會排入程序委員會。未來會先在全國各地舉辦公聽會，到時候才會進行彈劾投票表決的程序。

他強調，民眾黨團慎重看待彈劾程序，未來將在立法院召開公聽會，同時也會依照「立法院職權行使法」邀請賴總統列席說明，「請賴總統注意，不是邀請你來進行國情報告，而是依照立法院職權行使法規定，請你要以被彈劾人的身分列席說明」，「不要到時又喊違憲，然後司法獨夫又要急忙出來幫忙洗地」。

今赴北檢告大法官

國民黨立法院黨團也表示，為捍衛憲法及憲法法庭公信力，今天赴台北地檢署，對大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥提出枉法裁判罪告訴，以捍衛台灣岌岌可危的司法獨立。

針對在野動作，民進黨團則批，藍白對憲政態度反覆，甚至是想透過憲政機制創造違憲行為，奉勸在野黨不該一再製造衝突。

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，這是史上首次彈劾總統案，立法院作為發球的一方，要先透過朝野協商談定總統來國會說明的程序，例如，程序是什麼？要列席幾天？是來聽訓或者即問即答？這都需要透過朝野協商敲定，「要先處理相關程序，總統則是被動的」。

對於彈劾案，總統府發言人郭雅慧日前回應說，這恰恰足以證明在憲法上立法院是有手段可以對行政院長和總統進行制衡，沒有所謂行政濫權；只要合乎憲政體制，都會給予尊重。

另有綠營人士說，憲法法庭已經宣告「即問即答」違憲，就算在野換個方式出招，也可能還是同樣的結果。

綠：彈劾案無法成立

綠營人士分析，泛藍及白營席次合計六十二席，雖可提案，但須經全體立委三分之二以上同意，也就是七十六席立委同意才成立，基本上無法成立；重點在如何反制藍白透過彈劾程序，實現總統接受在野立委即問即答。

該名人士指出，立法院職權行使法對彈劾總統、副總統的設計，跟國情報告相同，立法院得邀請被彈劾人列席說明，也能不邀請，被彈劾人也能決定是否出席；賴總統已經表明願在合憲方式下赴立法院進行國情報告，而即問即答已被憲法法庭判決違憲，若在野轉個彎，透過其他憲政程序要求總統違憲，結果恐還是相同。

