彈劾賴總統 全台舉辦公聽會

藍白黨團十九日宣布中華民國史上第一次彈劾總統正式發起。（中央社）

記者王超群∕台北報導

國民黨立院黨團與民眾黨團十九日宣布，即刻對總統賴清德啟動彈劾案程序，並要求賴清德到立法院說明，同時規劃在全台各地舉辦彈劾公聽會。總統府回應指出，相關作為恰足以證明憲法已賦予立法院制衡行政部門與總統的機制，只要合乎憲政體制，總統府都予以尊重。

國民黨團書記長羅智強表示，對於賴清德的彈劾案將在二十三日的立法院程序委員會中排案，最快二十六日院會就可以表決。若表決通過成案，就會召開全院委員會討論彈劾案的日程表草案。

行政院長卓榮泰日前宣布不副署《財政收支劃分法》修正案，引發朝野高度爭議。藍白黨團上午在立法院議場前共同舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，現場擺放彈劾文大字報，並高喊口號，宣示啟動彈劾程序。

國民黨指出，將啟動在野三大行動，包括國民黨、民眾黨在立法院即刻啟動彈劾程序；要求被彈劾人賴清德到立法院說明，為種種毀憲亂政行為向國人交代。並在全台舉辦彈劾公聽會，讓人民看清誰在毀憲、誰在稱帝。

國民黨團總召傅崐萁表示，中華民國是亞洲第一個民主共和國，但國會三讀通過的法律卻遭行政部門拒絕副署與執行，形同踐踏憲政體制與民主原則，國會監督功能受到嚴重挑戰，因此在野黨團決定正式發起彈劾行動。

民眾黨團總召黃國昌表示，憲政史上從未有總統拒絕公布國會三讀通過的法律，若此一作法成為常態，將使立法權形同具文，衝擊民主憲政運作。他強調，即使支持賴清德的民眾，也應思考若未來換成其他總統，是否仍能接受以不公布法律方式癱瘓國會？

國民黨也在臉書貼文表示，針對賴清德未對立法院三讀通過之法律進行副署、公布與執行，相關作為已引發憲政爭議，並認為行政權凌駕立法權，違背民主憲政運作原則。

國民黨指出，中華民國即將邁入一一五年，國會依法行使職權通過法案，行政部門卻未依程序處理，形同否定國會多數民意，衝擊憲政體制與權力分立。

根據憲法增修條文規定，立法院對總統、副總統提彈劾案，須經全體立委二分之一提議、三分之二以上決議，聲請司法院大法官審理。進入憲法法庭審理，經大法官現有總額三分之二以上同意後，彈劾案成立，被彈劾人即解職。