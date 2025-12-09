彈射椅突啟動 俄軍2飛官「頭撞機庫」慘死

俄羅斯一架Su-34戰機發生彈射椅意外，造成2飛官身亡。（示意圖／Pixabay）





俄羅斯空天軍發生離奇命案。1架在機庫內SU-34「後衛」（Fullback）戰鬥轟炸機，其彈射椅不知何故突然啟動，導致機上2名飛官撞擊棚頂身亡。

俄國知名Telegram頻道主「Fighterbomber」透露，該架停放在機庫內戰機突然啟動彈射椅，導致飛行員、導航員在沒有足夠高度情況下，被射向機庫內的混凝土棚頂，導致2人當場慘死。對此，俄軍一如往常選擇以沉默方式回應。

Su-34是俄軍最重要的戰術轟炸及攻擊機之一，其採用少見的並列雙座座艙設計，2名飛官在機內並肩而坐。而為減少體積將機頭「壓扁」的設計，使Su-34外觀類似鴨嘴獸並獲得此外號。

Su-34雖有強大的帳面性能，並配備號稱全世界最先進的K-36彈射椅，但據傳已有7到8架Su-34在俄烏戰場上空遭到擊落，而這次疑似發生彈射椅事故，再次引發外界對俄製武器可靠性的質疑。

