彈性拉伸帶 緩解全身疼痛、預防運動傷害

不少人都知道伸展拉筋會有不少好處，例如增加肢體靈活度、提高健身的、幫助治療並預防背部疼痛 、緩解壓力、讓大腦平靜、減緩緊張性頭痛……等等。其中一款售價僅30元的設備，就可以用來拉伸全身，起到緩解疼痛作用。

根據網媒赫芬頓郵報 (Huffpost) 的介紹，StretchRite 是專門提供家用復健工具，現在推出一款具有多功能的全能型拉伸帶，使用者在家中鍛練時，不但做到拉筋作用，還有類似在物理治療診所接受理療時的效果。

馬洛尼(Patrick Maloney)是紐奧良杜蘭大學運動醫學研究所(Tulane Institute of Sports Medicine) 的首席運動教練。他向 Huffpost 說，伸展拉筋是維持正常活動的關鍵，有助日常活動及減輕疼痛，正如梅奧診所(Mayo Clinic)所說，也能預防運動傷害。

若然有輔助器材自然相得益彰，這款StretchRite拉伸帶，目的就是讓伸展拉筋變得更加輕鬆便捷。

這款獲得專利的拉伸帶，採用非彈性材料製成，配備有 6 個符合人體工學的手柄，在方便作出有效且正確的拉伸的同時，還能輕鬆控制拉伸的力度。每個獨立的手柄還有視覺提示，幫助使用者監測柔軟度的提升。

馬洛尼指出，運動醫學領域裡有「運動鏈」之說，每個關節之間都互有關聯，例如髖屈肌的緊繃感，可能會導致腰痛或其他肌肉骨骼酸痛。

而 StretchRite 拉伸帶的用家對這款拉伸帶表示滿意，因為它幾乎針對所有肌肉群作出拉伸，從脛骨到酸痛的背部，再到網球肘等。

若然不能確定如何展開所需的拉伸，不用擔心，StretchRite 附帶一份簡單易懂的指南，幫助制定有效的拉伸計畫。

用家們認為，這款輔助性工具尤其適合手部力量不強，又或擔心伸展運動安全性的人士。

