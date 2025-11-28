彈性育嬰假 115年上路

勞動部勞工保險局昨（廿八）日宣布，自一一五年元旦起，勞工子女三歲前可申請的二年育嬰留停期間，其中三十日可依需要以「日」申請，一樣可向勞保局申請育嬰留停津貼及續保，享有原有投保薪資八成津貼及補助，每一子女最長發給六個月，如此一來，照顧子女與工作間更有彈性。

為讓被保險人與投保單位辦理彈性育嬰留停更加便利，減少作業手續，勞保局已配套簡化彈性育嬰留停津貼及繼續加保相關申請程序，主要措施當中，第一，合一申辦：可以累積多日一次辦理，申請津貼及續保也可一次完成。

勞保局指出，第二，多元管道：線上及書面皆可申辦，線上申辦尤其方便，除可由投保單位或被保險人透過網路申辦，二十四小時全年無休外，被保險人還可以「行動電話認證」方式線上申辦，僅需以手機搭配健保卡號進行身分驗證，即可隨時隨地以手機完成申請手續，申辦時間彈性，入帳也更快速。

勞保局進一步指出，第三，整合服務：修改津貼及續保申請書表(包含線上申辦)，將育嬰留停屆滿後之復職及加保申報作業予以整合。也就是被保險人選擇續保時，會一併辦理留停屆滿之復職申請，勞保局將於續保屆滿翌日主動恢復一般被保險人身分及恢復提繳勞工退休金，投保單位不用再另填復職通知書。

被保險人如僅申請津貼而選擇不續保時，則會一併辦理留停屆滿之加保申請，勞保局將於津貼請領迄日之翌日主動辦理復職加保及恢復提繳勞工退休金作業，減少投保單位申報手續。