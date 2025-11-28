彈性育嬰假115年上路 津貼可累積多日一次申請

（中央社記者吳欣紜台北28日電）彈性育嬰假明年元旦上路，讓勞工可以請單日的育嬰留停，勞動部勞工保險局今天說，已經簡化彈性育嬰留停津貼及繼續加保程序，包含請單日育嬰留停可累積多日一次辦理等。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部勞工保險局組普通事故給付組組長劉秀玲表示，明年元旦起，勞工在子女3歲前可申請的2年育嬰留職停薪期間，其中30日可依需要以「日」申請。

劉秀玲表示，勞工請單日育嬰留停，一樣可向勞保局申請育嬰留停津貼及續保，且享有原有投保薪資8成的津貼及補助，每一子女最長發給6個月，盼讓勞工於照顧子女與工作間有更彈性、更安心的友善生養環境。

廣告 廣告

劉秀玲說，為了讓被保險人與投保單位辦理彈性育嬰留停能減少作業手續，勞保局已經配套簡化彈性育嬰留停津貼及繼續加保的相關申請程序，包含勞工請單日育嬰留停申請津貼，可以累積多日、最多30日再一次辦理。

另外，劉秀玲也說，目前申請管道包含線上及書面，線上申辦除了可由投保單位或被保險人透過網路申辦，24小時全年無休外，被保險人還可以「行動電話認證」方式線上申辦，只需以手機搭配健保卡號進行身分驗證，就可隨時隨地以手機完成申請手續，申辦時間彈性，入帳也更快速。

劉秀玲也提到，勞保局也修改津貼及續保申請書表，將育嬰留停屆滿後的復職及加保申報作業整合，也就是被保險人選擇續保時會一併辦理留停屆滿的復職申請，勞保局將於續保屆滿翌日主動恢復一般被保險人身分及恢復提繳勞工退休金，投保單位不用再另填復職通知書。

另外，企業如果讓勞工請單日育嬰留停，勞動部將發給雇主定額獎勵金新台幣1000元，劉秀玲說，勞保局後續會提供單一管道，由企業填寫帳號，勞保局後續會主動比對直接將獎勵金入帳。

劉秀玲說，勞保局已經在官網首頁設立「彈性育嬰留職停薪專區」，內容整合津貼及續保相關說明與實用資訊，包括被保險人及投保單位線上申辦懶人包與1分鐘操作教學影片、津貼與薪資補助、續保相關資訊、簡易試算工具及常見問答（QA）等，可輕鬆查詢到所需資訊與操作指引。（編輯：林恕暉）1141128