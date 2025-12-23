彈性育嬰留停明年上路 政府提供補貼協助企業推動變形工時

全國中小企業總會理事長李育家（右）在行政院發言人李慧芝陪同下，在行政院經發會後受訪。 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰今（23日）主持經濟發展委員會第2次顧問會議，聚焦中小微企業多元振興發展、青年多元發展、薪資提升跟薪資透明化，以及雙就業雙照顧等議題。針對缺工議題，全國中小企業總會理事長李育家會後受訪表示，現在人才的培育相當重要，以AI來說，已培育超過10萬人，從另外一個角度來說，若這10萬人能進到企業協助，大家共同學習成長，對產業本身的轉型升級會比較快。中經院長連賢明則說，今天有討論到勞動環境的完善，特別是婦女能夠有更彈性的工時，勞動部提出在未來一年將協助推動變形工時，政府會提供補貼給企業進行。而行政院發言人李慧芝補充說明，今天的會議對於少子化有比較多的討論，包括接下來要推動彈性育嬰，政府會幫助雙親在職場可以有更多時間育嬰。

廣告 廣告

針對今天會議討論的內容，李育家說，今天的會議是多元包容分組，會中主要談中小微企業多元振興發展、青年多元發展、薪資提升跟薪資透明化，還有雙就業的雙照顧。對於缺工議題，今天談的像多元發展，經濟部對中小企業在數位轉型、淨零碳排、AI的協助，以AI來說，已經培育超過10萬人，從另外一個角度來看，若這10萬人能進到企業裡面協助，大家共同學習成長，對產業本身的轉型升級會比較比較快。

另外，李育家指出，企業也配合政府政策，每年都在做薪資調升的動作，企業若能夠有好收益，就可以給員工多一些照顧，也不會一定要設天花板，讓企業主視自身能力調整，不要太過勉強。他說，其他還討論到包括都更問題，例如讓大家能透過都更能讓容積率再放寬一點，要有誘因讓「都更」更完善，建議可以參考日本、韓國的社區發展經驗。

至於觀光部分，李育家認為，觀光本身不是只有演唱會，還有運動會、展覽等，未來要讓活動熱鬧舉辦完後，可以在深度和黏著度再加強一點，甚至有沒有什麼主題可以再延伸，讓他們能待久一點、消費多一點，可能文化的部分可以再加強一點。

連賢明則說，雖然台灣經濟發展表現相當不錯，但大家一直都很擔心有沒有全面照顧到大家的需求。所以，經發會特別針對青年人、少子化、老年化，以及如何擴大內需等進行討論。今天也討論到勞動環境的完善，特別是婦女能夠有更彈性的工時，希望勞動部在未來一年提出，政府如何協助推動變形工時，如何提供補貼給企業做這些事。

最後，李慧芝補充說明，今天的會議對於少子化有比較多討論，這部分可能需要勞動部還有其他部會提供更多幫助，包括接下要推動的彈性育嬰的部分，都會幫助雙親在職場裡面可以有更多的時間育嬰。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

政院拍板中選會7位委員人選 游盈隆任主委胡博硯當副主委

蔡正元稱｢台美關稅15%不疊加、貿易協定未過課32%｣? 行政院打臉