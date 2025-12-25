彈性育嬰開加班上限喊卡 勞動部3面向助調配人力

（中央社記者吳欣紜台北25日電）彈性育嬰假將上路，勞動部原規劃放寬職代加班彈性，但經與小微企業討論後決議不再推動，將朝合理調配加班工時、明確請假制度及建立人才庫等3面向，協助企業調配人力。

搶救少子女化危機，彈性育嬰假制度將於明年1月1日正式上路，讓受僱者在最多2年的育嬰留職停薪中，有30天能以「單日」方式申請，盼讓新手爸媽在幼兒有臨時突發狀況時可運用。

為避免雇主因臨時找不到人力，而刁難申請育嬰留停的勞工，政策原研擬配套，考慮放寬職務代理人的加班彈性，允許雇主讓已達加班時數上限的勞工支援；不過，這項配套近日已遭勞動部擱置、決議不再推動。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅告訴中央社記者，勞動部於民國113年試辦彈性育嬰計畫，曾有企業認為當員工因育兒突發狀況請假時，替代人力可能需要加班，擔心現行法定加班時數上限是否足夠，因此研擬政策時確實有納入考量。

不過，黃琦雅表示，近日經與記帳士、美容美髮業、連鎖加盟店等多個小微企業及人力銀行座談，多數業者回饋指出，相較於放寬加班上限，他們更擔心過勞風險，一旦發生職災，小微企業承擔能力有限，因此現行加班時數彈性其實已夠用。

黃琦雅也說，企業主普遍認為，讓勞工請育嬰留停最困難的部分其實是申請育嬰津貼、獎勵等行政程序，如今勞保局已簡化申請手續，大幅減少行政人力與成本。

雖然不再推動放寬加班彈性，但黃琦雅表示，勞動部已規劃從3大面向協助企業調配人力，包括合理運用現行加班彈性、激勵代理人員並明確請假制度，以及建立內部人才庫。

在合理運用工時方面，黃琦雅說，透過座談發現，許多企業對現行法規彈性認知不足，除一般熟知的一天12小時、每月46小時加班上限外，現行制度還包含加班總量管制、單月最高可達54小時，以及國定假日加班不計入46小時上限等設計，企業只要依法完成勞資同意程序就能合法運用。

明年元旦起，只要30人以下企業讓勞工請1日育嬰留停，政府將發給新台幣1000元獎勵金。黃琦雅說，「支援有感」相當重要，政府已提供獎勵金，後續會鼓勵企業設計實質回饋機制，讓協助代班的員工「有感受、看得到」，降低團隊內壓力與摩擦。

另外，也會持續向企業宣導「請假制度透明」的重要。黃琦雅說，有些企業堅持請假一定要書面文件申請，但若願意開放更即時的請假方式，例如透過LINE等，雇主第一時間知道也更有時間調配人力，呼籲企業應明訂請假程序，包含預告、申請方式等，明訂於工作規則中以減少爭議。

在人力調度策略上，黃琦雅說，人力銀行提到建立「內部人才庫」是關鍵，企業可建立部分工時人才庫，當全時勞工請假時可做為替代人力，避免加班也降低加班成本，後續將結合台灣就業通網站，雇主刊登職缺時標註短期、彈性職缺，提升媒合效率。

黃琦雅強調，勞工的育兒需求並非政策上路後才出現，面對需求，雇主本來就要做人力調配，勞動部會協助企業用好現有工具、降低行政負擔，未來也將持續透過宣導與企業經驗分享，滾動式觀察政策執行狀況。（編輯：張雅淨）1141225