彈跳床破損割傷孩童！台東兒童運動公園浮現安全隱憂

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府於112年打造了台東兒童運動公園，啟用才兩年半，遊具就破損而出現安全問題。近期，園區內廣受歡迎的彈跳床遊具發生了嚴重的安全意外，由於該遊具長期處於高承載狀態，彈跳布條內襯的鋼絲因材質耗損而斷裂外露，導致孩童在遊戲過程中不慎被銳利的鋼絲割傷。縣府行政處表示，未來將強化每日巡檢與即時處置機制。

縣府今天表示，兒童運動公園自啟用以來，每日吸引眾多親子前來使用，已成為親子日常高度使用的重要公共空間，其中，彈跳床遊具除深受小朋友喜愛外，亦有不少大朋友陪同體驗，實際使用頻率與承載程度皆高。經巡檢發現，該類遊具已出現局部材質耗損情形，包含彈跳布條內襯鋼絲斷裂外露，致孩童於使用過程中不慎觸碰而受傷。

縣府於第一時間即封閉相關遊具，避免再次發生風險，並同步啟動安全檢視、專業評估及後續處理作業。經洽原設計及施工單位研議後，考量該類遊具長期處於高使用率與高承載狀態，即便汰舊換新，仍難以確保使用年限與品質穩定性，短期內將先參考外縣市相關作法，於既有結構中增加人工材質防護軟墊，作為過渡性安全補強措施。

行政處楊瑤華處長指出，未來將不僅著眼於單一遊具修復，而是從整體使用需求出發，評估更耐用、更安全，也更符合孩童使用強度的遊具形式與配置方向。兒童運動公園今年起已由行政處公共園區管理科接手管理，後續將持續落實每日巡檢與即時處置機制，也提醒家長與使用者配合現場使用規範，共同維護安全、友善的遊戲環境。

