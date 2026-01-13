彈跳床「鐵絲外露」割傷童 台東最大兒童公園惹議

記者龔芸可、王浩原／台東報導

台東第一座大型兒童運動公園啟用不到3年，卻傳出有孩童因為遊樂設施受傷。有家長投訴，小孩被彈跳床外露的鐵絲割傷，社群PO文後，還釣出其他家長紛紛「回報災情」。台東縣府回應，會盡快針對問題遊具進行修復與更新。

有小朋友在台東第一座大型兒童運動公園，遭到彈跳床外露的鐵絲割傷。

小朋友在彈跳床上蹦蹦跳跳，玩得不亦樂乎，但仔細一看才發現看似安全的彈跳床邊緣，竟然有多處尖銳鐵絲外露。

家長羅小姐：「我兒子玩完之後，才發現（鐵絲），那個比較不容易發現，就是還好這次都沒有受傷。」

凸出的細微鐵線不只一處，真的很難發現，就有其他孩童因此受傷，稚嫩的小手，掌心卻出現一處紅腫傷口，孩子忍不住放聲大哭，讓張小姐氣得發文控訴，兒童公園的彈簧床會傷人，原本沒發現，直到兒子說「痛痛」，才發現手已經破皮，貼文PO出不少網友回報災情，表示自己的孩子也被刺到過，之前就打過1999通報，卻都沒有處理。

小朋友的小手掌心有一處紅腫傷口，家長氣得發文控訴，兒童公園的彈簧床會傷人。

實際回到現場，不僅彈跳床有安全疑慮，連一旁的搖搖馬也有損壞，拉起封鎖線，堪稱台東最大的兒童運動公園，標榜有13項主題遊樂設施，2024年3月才全面開放，沒想到不到3年就出包。

台東縣政府行政處副處長霓卡：「第一時間我們就先拉了1個類似封鎖線、三角錐，其實我們每天也都在巡場，不過可能沒有注意到這麼細小的地方，這個我們會再加強。」

對此縣府表示，會盡快針對問題遊具進行修復與更新，專為兒童設計的運動公園，縣府可得加強維護，才不會處處暗藏傷童陷阱。

