彌勒皇教主遭檢舉成立「詛咒群」 內政部啟動調查

新興宗教宇宙彌勒皇教教主陳金龍成立秘密詛咒群組。（圖／東森新聞）





新興宗教宇宙彌勒皇教教主陳金龍成立秘密詛咒群組，要信徒以意念攻擊各國元首，甚至連黃仁勳、好萊塢巨星都被詛咒，檢舉信稱陳金龍是以宗教團體當擋箭牌，如果事件曝光，會影響台灣的國際形象。對此，內政部已經要求陳金龍十天內回報，而實際聯繫該團體，尚未取得回應。

2001年創立的宇宙彌勒皇教基金會，總部就在基隆路二段臨江街夜市附近，不過現在傳出他們的教主竟然要信徒私底下詛咒名人。宇宙彌勒皇教教主陳金龍：「在這個宇宙的微塵中，千百億萬兆兆兆兆星球，微塵中的微塵的微塵的微塵，裡面的62億人口的，其中一個在台灣。」

教主就是他陳金龍，自稱是彌勒皇佛，了解眾生陷於群魔困鎖中，要以大佛力去除惡道，重整宇宙。但他近期遭檢舉成立秘密詛咒群組，發出彌勒聖火令，要求集體以意念攻擊指定對象，包含前總統蔡英文、總統賴清德、副總統蕭美琴，負責偵辦京華城案的檢察官林俊言，還有網紅四叉貓以及莎朗史東。

宇宙彌勒皇教教主陳金龍：「其實我的話裡面就秉持著一句，最重要的一句話叫所遇彌勒立證菩提。」

陳金龍也自稱皇帝，全台15處聖地，還有3處道場以及處美術館，《EBC東森新聞》實際來到他在長安西路的藝術中心，擺放各式畫作，還有IP公仔萌萌，還寫上藝術家彌勒皇佛，另外再到他們位在民權東路二段的研習中心，又主打塔羅牌問世，AI神通智慧課程教導。

附近鄰居：「它就在賣一些那種塔羅牌，一些那種算是古董吧，一票人就是不知道是團體，還是怎麼樣就會過去買東西，而且還有一群外國人外國的翻譯。」

檢舉信稱陳金龍拿合法設立的宗教團體當擋箭牌，實際上是召集弟子詛咒他人。對此，該團體還沒回應，至於內政部宗教及禮制司證實接獲檢舉，已正式啟動調查。

