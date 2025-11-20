《彌河上的荒野》 奪金馬創投會議百萬首獎 林柏宏新片獲臺北文創劇作獎

2025金馬創投會議百萬首獎得主《彌河上的荒野》。 （金馬執委會提供）

2025金馬創投會議百萬首獎出爐，頒給金馬獎最佳動畫短片得主陳嘉言的首部長片企劃《彌河上的荒野》，描述在記憶被封存、控制的近未來，一名年輕治療師與失散多年的姊姊意外重逢，揭開過去殘酷真相之際，也找回動人羈絆。

頒獎典禮於19日舉行，現場頒發包括百萬首獎在內共17項獎，總獎金達新台幣700萬元。今年決選評審團一致認為，《彌河上的荒野》兼具獨特的藝術視野與深刻的情感厚度，精巧運用動畫媒介描繪失親之痛，筆觸充滿勇氣，更引發深切共鳴。

導演陳嘉說：「故事裡近未來的世界，大家都選擇遺忘，但讓我們成為人的，是因為我們選擇記得。大家都失去過、有遺憾和傷疤，希望這部作品能讓人感受到人生的溫暖與光明。」

金馬創投會議於11月17日至19日展開為期三天密集的活動，吸引近600位影視工作者共襄盛舉。本屆FPP（電影企劃）、WIP（已經完成或即將完成拍攝的電影企劃）和劇集（Series）共有64件入選，與來自世界各地的137個投資方代表進行1,730場會議。入選企劃案不僅題材豐富、創意十足，更呼應時代趨勢，展現強大的敘事潛力與多元視角。其中，跨國合製的企劃案創歷屆新高。

《懸命一線》獲2025金馬創投會議臺北文創劇作獎。（臺北文創提供）

除了百萬首獎，臺北文創劇作獎今年頒給金馬獎導演張榮吉的《懸命一線》，由林柏宏、吳慷仁、ØZI主演，是台灣首部高樓逃生冒險動作電影，獲頒新台幣40萬元獎金。描述兩名洗窗工人和一個極限運動網紅歐文，在強震來襲當下受困於百層摩天大樓的高空外牆，苦等不到外援的情況下，必須與時間賽跑的驚險逃生過程。

為拍出高樓逃生的險象環生，張榮吉在場面設計下足功夫，邀請韓國動畫師協助設計並畫出每個鏡頭的分鏡腳本，精準規劃每個動作場景，連演員的表情都不放過。張榮吉坦言，拿到分鏡腳本之初，很多鏡頭設計沒看過，他和攝影不知道怎麼拍。但在現場monitor看到演員與團隊執行出來的畫面，「大家都意識到自己在做一件很不一樣的事情。」希望觀眾除了感受到高度恐懼，更為角色在逃脫過程展現的人性而動容。

臺北文創總經理劉麗惠表示，《懸命一線》勇於打破類型常規，在挑戰拍攝技術與創新的同時，對於人性在危難之際做出的勇敢取捨也多所著墨。臺北文創已連續12年在金馬創投會議設立臺北文創劇作獎，包括入圍今年金馬獎7項獎的《深度安靜》，以及入圍最佳新演員的《失明》。其他歷年得獎作品還有《刺心切骨》《青春並不溫柔》《我和我的賽車老爸》 《那個我最親愛的陌生人》和《再見瓦城》等，在國內外影展屢獲肯定。

