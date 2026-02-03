彌補初選裂痕！賴瑞隆邀對手入競總 年後公布組織架構與人事

民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆今（2）日拜會民進黨高雄市黨部主委黃文益，眾人還拿著賴瑞隆引以為傲的政績「黃色小鴨」公仔合影。（柯宗緯攝）

民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆今（2）日拜會民進黨高雄市黨部主委黃文益，眾人高喊凍蒜、延續光榮。（柯宗緯攝）

民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆今（2）日拜會民進黨高雄市黨部主委黃文益，市黨部將無償提供鳳山辦公室作為賴瑞隆競選辦公室使用。（柯宗緯攝）

民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆今（2）日拜會民進黨高雄市黨部主委黃文益，市黨部也宣布，將無償提供鳳山辦公室作為賴瑞隆競選辦公室使用，並由黨工進駐協助，做到競辦與黨部「無縫接軌」。賴瑞隆強調，初選結束後，整合工作已全面啟動，未來將加速跨派系整合，扮演最強母雞，並在農曆年後對外公布完整的競選組織架構，將邀請昔日對手擔任總幹事。

賴瑞隆提到，初選結束後，第一時間就致電主委黃文益，對方也隨即表達歡迎他到市黨部拜會。市黨部早在去年11月，就已決議將部分黨部資源提供給市長候選人使用，這在高雄過去是第一次，「對我們接下來的選戰非常重要」，也對市黨部的支持表達感謝。

廣告 廣告

談到黨內整合進度，賴瑞隆表示，已在第一時間向3位初選對手邱議瑩、許智傑、林岱樺表達感謝，對方也以高度與格局展現支持，並在這段期間多次見面溝通，協助內部整合。初選過程競爭激烈，仍有許多整合工作持續進行中，但整體速度「正在加快」。

針對競選組織布局，賴瑞隆說明，他已邀請陳其邁市長擔任主任委員，並請陳其邁協助整合高雄8位立委，比照過去總統與市長選舉的模式，由8位立委分別擔任8個戰區的總幹事，相關組織架構與幹部名單，預計在農曆年後正式對外公布，讓整個選戰團隊全面就定位。

不過，外界也關心，賴瑞隆所屬的新潮流與湧言會兩大派系將在議員初選廝殺。對此，賴瑞隆強調，近期持續拜訪議員與地方基層，不分派系進行溝通與協調，未來在議員初選階段，自己也會全面扮演「母雞」角色，只要有輔選需求都會配合。初選是民主競爭的過程，但初選過後，必須團結所有力量，目標不只是市長選戰，也要讓議會席次過半。

賴瑞隆也重申，接下來將持續走訪地方、拜會基層，整合政見與組織雙軌並進，目標不只是贏得市長選戰，也要打造穩定的議會多數，「把第四棒接好，延續高雄的光榮」。

黃文益則表示，市黨部在初選期間秉持黨務中立，但在候選人產生後，已完成相關決議，無償提供鳳山辦公室供競選團隊使用，並安排黨工進駐協助。他強調，這並非臨時起意，而是早在11月就已規畫的「超前部署」，目標就是讓競選團隊能即刻上工、快速進入選戰狀態。

【看原文連結】