彌補國防工業人才缺口 歐盟計畫2030年前培訓60萬人

（中央社記者吳柏緯布魯塞爾19日專電）歐洲聯盟指出，國防工業正在經歷前所未有的成長與轉型，然而勞動力與技能缺口是一大風險，因此計畫在2030年前針對60萬人進行技能提升與再培訓計畫，投入相關領域，彌平人才斷層。

歐盟執委會今天發布最新的「歐盟國防產業轉型路線圖」，聚焦於在2030年前達成具嚇阻性、集體國防備戰與強力自主防衛的能力，以因應俄羅斯的威脅及全球日益動盪的安全環境。

這份文件中，歐盟強調國防人才的重要性與目前面對的風險。

歐盟指出，目前國防工業正經歷前所未有的成長並進行轉型，隨之而來的則是勞動力與技能缺口，「人才」成為重大挑戰。既有的國防企業與新成立的企業競爭人才的同時，也面臨其他產業的競爭。

人工智慧、量子運算以及生產與維修方面的人才也是國防產業迫切渴望的，因為這些技能對於發展國防相關性技術非常重要。

面對人力缺口與專業技能不足的問題，歐盟表示，將會在「技能協定」（Pact for Skills）框架下的航太與國防大型技能夥伴關係（Large-scale Skills Partnership）中，持續推動技能預測、技能提升、再培訓計畫以及人才參與計畫，協助成員國與相關產業的勞動提升技能，計畫在2030年前為國防產業培訓60萬人。

歐盟強調，這份文件所提及的計畫將科技和國防凝集在一起，加快先進技術運用於軍事之中，在推動歐洲國防工業現代化同時，支持新興國防企業。

為實現這個目標，將會著重於「支持對國防企業投資」、「加速發展新技術」、「擴大獲得新的國防能力途徑」以及「培養維持歐洲技術優勢所需的技能」。（編輯：韋樞）1141119