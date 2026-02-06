彌陀彌仁公托歡慶開幕

近年來因北高雄半導體S廊帶產業發展，使得北高雄人口快速成長，市府為減輕家長照顧負擔，於昨（六）日啟用彌陀區第二處公共托育機構「彌陀彌仁公共托嬰中心」，運用彌仁社區活動中心二樓舊鄉立托兒所空間改建而成，營造適合孩童開創及探索的空間；當日活動由在地幼兒園的歡樂舞蹈啟動開幕，期待新設公托可以迎來人口發展的新氣象。

「彌陀彌仁公共托嬰中心」委由社團法人台灣心芽全人教育關懷協會辦理，為彌陀區第二處、高雄市第六十八處公共托育機構，該協會秉持著「提供多元教育學習，串聯專業照顧」的信念，在高市營運公共托育機構，範圍橫跨永安、小港、鳳山及楠梓等區，期待與市府協力透過提供平價、優質的托育服務，減輕年輕家庭的育兒壓力，讓家長們可以放心地工作，同時也讓孩子們獲得最佳的托育與照護。

市府副秘書長王宏榮表示，除了「彌陀彌仁公共托嬰中心」外，今年將陸續於岡山、阿蓮、路竹、三民、鳳山、左營、仁武、鳥松、內門、杉林、六龜等行政區設立公托機構，結合在地社區資源，使家長與孩子們享受在地化及便利的托育服務，鼓勵生育；少子女化是市府非常重視的議題，為了讓年輕人敢婚、願生、樂養，市府積極推動友善育兒措施，至一一四年十二月底已設置二十九處定點臨托據點，並辦理「小夜型定點居家托育服務」，提供朝十晚九的小夜型定點居家托育服務，此外亦成立二十四處親子館，提供全市○至六歲嬰幼兒及其家長、一般社區民眾托育及幼兒照顧諮詢、托育資源媒合及親子館遊戲室等。