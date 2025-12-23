彎曲山徑輕鬆飛過！ DJI Neo 2 全向避障實飛「零炸機」
售價低至 NT$6,290。
更新：DJI Neo 2 實測體驗
DJI Neo 2 主打千元級小型空拍機就有全向避障能力，這是完完全全解決了初代用戶最大的問題。因為 DJI Neo 的細小機身，配合主動跟拍飛行能力，是相當適合用來記錄越野跑、騎乘等運動，帶來極速穿梭林間和馬路的動感畫面。
小編就把 DJI Neo 2 帶到著名的「彩虹欄桿」練跑，新增的前視雷射電達以及全向單目視覺系統，結合原本就有的下視紅外線感應器，讓 Neo 2 可以「看清」山徑的彎曲路線和突然伸出來的樹枝樹葉等。特別是在下坡路段，初代 DJI Neo 非常容易因為未能分辨而炸機，影響用戶前進節奏；Neo 2 就能順著山路自動避障飛行，真正做到自動跟拍，小編只需要專心往前跑就可以，不需要擔心要突然回頭救機。
配合新增的手勢操作功能，Neo 2 更可以在省略控制器的情況下做到更多精細操作，包括跟拍的距離和角度，對於追求行裝盡量簡便的跑友和騎士來說，更是不可多得的實用升級！
去年登場的全包槳式四軸無人機 DJI Neo 大大降低了空拍的門檻，如今其後繼產品 DJI Neo 2 正式到來，令人驚喜的是它又有了頗多實質性的升級。對比僅 135g 的初代 Neo，二代微微增重來到了 151g（含槳葉防護罩在內），但仍遠在 250g 的強制註冊標準之下。這點重量換來了諸多改進，其中最重要的一點便是全向避障。Neo 2 擁有全向單目視覺系統，同時內建了前視雷射雷達與下視紅外線感應器。這能大幅提升跟拍時的安全性，非常有利於提升初學者的信心。
與此同時，裝置的最大跟隨速度也提高到了 12m/s，標配的 Wi-Fi 圖傳有效距離亦增至 500 公尺（若使用數位影像傳輸模組可增至 10 公里）。雲台結構也從之前的單軸升級到了雙軸，拍攝穩定性會有更多保障。還有一項對新手友好的賣點是，Neo 2 能實現「掌控飛行」。即便沒有遙控器，你也能利用單手或雙手手勢直覺地調節飛行方向和距離，並可讓飛行器尋掌降落。在此基礎上還有語音操控，若有進階需求，更可選配手把式控制器甚至飛行眼鏡 + 搖桿組合，以達到更靈活的操作或類似 FPV 的飛行體驗。
DJI Neo 2 搭載了一顆 1/2 英寸 12MP 感光元件，輔以等效 16.5mm f/2.2 鏡頭，常規模式下可拍攝最高 4K 60p 橫向及 2.7K 60p 直向影片。在搭配遙控器的前提下，它也能以裁切 4K 進行 100fps 慢動作錄影，另外影片的最大資料傳輸速率為 80Mbps。安裝槳葉保護罩時，裝置的續航力約為 17 分鐘，最長滯空停留時間可達到 16.5 分鐘，最大抗風速度為 10.7m/s。值得一提的是，這次廠方直接給了 49GB 內建儲存。盡管依然不支援記憶卡擴充，但相比僅有 22GB 的初代，容量已經增加許多了。
和過去一樣，DJI Neo 2 照例提供了多種不同購買選項，各位可視自己的需要購買。
DJI Neo 2 單機版
飛行器、1 顆智慧飛行電池、槳葉保護罩等配件
定價 NT$6,290
DJI Neo 暢飛套裝（僅飛行器）
飛行器、3 顆智慧飛行電池、槳葉保護罩、雙向充電管家等配件
定價 NT$8,390
DJI Neo 暢飛套裝
飛行器、3 顆智慧飛行電池、槳葉保護罩、雙向充電管家、RC-N3 遙控器、數位影像傳輸模組等配件
定價 NT$10,490
DJI Neo 體感暢飛套裝
飛行器、3 顆智慧飛行電池、槳葉保護罩、雙向充電管家、數位影像傳輸模組、飛行眼鏡 N3、穿越搖桿 3 等配件
定價 NT$15,590
