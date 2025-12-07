一彎腰倒奶！短今「硬碟私藏片」流出 邪惡視角洩春光辣爆

娛樂中心／綜合報導

短今擁有火辣身材。（圖／翻攝自短今IG）

短今（胡馨儀）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員，擁有傲人上圍以及高挑的身材，被封為「極品大隻馬」。近日，短今在社群中分享「硬碟私藏片」，只見她一彎腰倒出深溝，福利畫面讓網友看了眼睛大吃冰淇淋。

短今近日在社群中分享一部火辣的自拍影片，從畫面中可以看到，短今先拿手機拍下穿寬鬆T恤，剛睡醒頭髮微亂的休閒模樣，隨後，畫面切換成短今以粉嫩的妝容亮相，穿著低胸粉色洋裝的外出打扮，辣秀性感豐滿的身材。

值得一提的是，由下往上拍的視角，讓短今的爆乳深溝全都藏不住，看得網友大飽眼福，短今也透露這支影片是以前就拍好，但最終卻沒有發布，笑說是在「硬碟深海裡挖到的」，影片吸引18萬名網友朝聖，紛紛留言稱讚短今很漂亮「這個居家感無敵了」、「清純加艷麗」。

短今放送硬碟私藏片。（圖／翻攝自短今IG）

