彎腰感覺「卡卡」就醫竟是肝癌！ 驚見15公分腫瘤

肝病為台灣國病，每年因慢性肝病、肝硬化及肝癌死亡逾萬人，其中B型肝炎在所有肝炎中帶原人數最多，目前推估約有200萬人。早期B型肝炎幾乎沒有明顯症狀，不少民眾為帶原者卻不自知，也未穩定追蹤與及時治療，導致進展為肝硬化、甚至進一步演變成肝癌。

一名Ｂ肝帶原者彎腰時覺得卡卡的，就醫檢查才發現已罹患肝癌。 （示意圖／Pixabay）

台灣癌症基金會執行長張文震醫師表示，「肝癌是國人最常罹患的癌症之一，根據最新癌症登記資料顯示，當年度有10,433人 確診肝癌，佔據十大癌症發生人數第四名，於最新十大癌症死因順位更排名第二，平均每小時便有1.2人因肝癌死亡。而慢性B型肝炎是國人罹患肝癌最主要的危險因子之一，故要預防B肝進展成肝癌，推動全國性B型肝炎篩檢是重要的第一步。

肝病防治學術基金會總執行長暨臺大醫學院名譽教授楊培銘醫師說，曾有一位B肝帶原者，60歲前長期規律追蹤、病情穩定，甚至未出現肝纖維化。後續檢測中因發現表面抗原檢測轉為陰性，就誤以為不用再追蹤。直到65歲時因彎腰時感覺身體卡卡的，就醫檢查才發現肝內已產生肝癌，腫瘤更已大至15公分。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院肝膽胰內科余明隆醫師表示，篩檢與追蹤率要能有效提升，除提升民眾對B肝的重視外，還必須強化基層醫療，改善就醫可近性，同步建立有效的追蹤機制。

余明隆分享高醫的長年經驗，針對已確診為B肝帶原者的民眾，都會邀請其加入「B肝定期追蹤計畫」，「因病毒的狀態是『會變動』的，隨時存在著反覆發作的可能性，故一旦民眾同意加入，只要錯過定期追蹤的日期，醫護端便會聯絡逾期未回診者，透過『主動出擊』提高追蹤率！」

國健署自今年8月1日起擴大肝炎篩檢年齡政策，提供民國75年以前出生至79歲民眾，終生一次免費B、C型肝炎篩檢。（示意圖／Pixabay）

此外，余明隆也曾在外展肝炎篩檢計畫中，在5千多位民眾參與BC肝篩檢時，就直接篩出6位肝癌，其中一位就是因為慢性B肝所導致，一位是慢性B肝合併C肝所導致，沒有任何症狀、也不知道自己帶原，但一發現時腫瘤竟已超過2公分。

健保署於上月公開承諾最快於明年一月放寬B肝用藥給付規範；國健署也已自今年8月1日起，推動擴大肝炎篩檢年齡政策，提供民國75年（含）以前出生至79歲民眾，終生一次免費B、C型肝炎篩檢，藉由早篩早治，達到病毒穩定抑制，甚至邁向功能性治癒之目標，降低肝癌風險。

