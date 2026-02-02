彎腰撿手機奪2命！聯結車司機具保潛逃 遭判3年半

台北一名洪姓聯結車司機因撿手機，竟高速撞向前方4車，釀成2死4傷的慘劇。（圖／東森新聞）





台北一名洪姓聯結車司機在2024年1月8日時，駕車行經國道3號北向16.3公里處，未料卻在行駛中撿拾掉落的手機，沒注意到車前回堵，竟高速撞向前方4車，釀成2死4傷的慘劇。台北地院於近日對此案做出審理，並依「過失致人於死罪」為由，判處3年6月有期徒刑。

時速79公里未煞車 衝撞釀死傷

判決書指出，洪男於當日11時4分左右，沿著國道3號高速公路北向車道由南往北行駛時，卻因手機掉落，未考慮行車安全，竟俯身撿拾手機，沒注意到前方車輛已回堵，竟以時速79公里的速度，猛烈衝撞前方4車，造成2人因傷勢過重，不幸身亡，還有4人分別受到輕、重傷。

洪男在事後也被移送法辦。檢察官偵訊後，認為洪男在駕駛時，應隨時注意車前狀況，並隨時採取必要安全措施，但他卻因撿拾手機，釀成2死4傷的悲劇，認定過失情節嚴重。

洪男在此案一度被檢方聲請羈押獲准，他也坦承罪行。不過，在案件起訴具保後，洪男卻規避審理，一度傳喚、拘提未到案，台北地院也在2024年12月20日對他發布 通緝，直到2025年 10月11日將人查獲到案，因此無法因自首為由，讓他減刑。

法官判決結果出爐

此外，洪男在事後也沒有和死者家屬達成和解，台北地院認為，他沒有以實際行動彌補自己對被害人及家屬造成的傷害。因此依「過失致人於死罪」為由，判洪男3年6月有期徒刑，全案可上訴。

