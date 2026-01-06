彎腰都吃力！林岱縈忍痛數度求醫 親揭病況將動刀

樂天女孩林岱縈健康亮紅燈。（圖／翻攝自林岱縈IG）





樂天女孩林岱縈有「零死角女神」的封號，未料近期爆出健康亮紅燈。對此，她在6日晚間透過限時動態說明，曾經四處就醫，即使吃藥、復健都沒有改善，打止痛針也僅能暫時緩解，原以為是椎間盤突出，後來經過核磁共振檢查後，確診為「骶管囊腫」。

林岱縈解釋，檢查後發現薦骨左側有顆約4公分多的骶管囊腫，因為體積較大，壓迫到神經並侵蝕骨質，才會造成左側骨盆到大腿後側疼痛、抽動感，左腿的抽筋次數也增加，甚至有一陣子連彎腰都很吃力。

林岱縈曝光檢查結果。（圖／翻攝自林岱縈IG）

林岱縈曝光檢查結果。（圖／翻攝自林岱縈IG）

林岱縈進一步提到，有一次半夜因為忍不了疼痛，緊急掛急診打止痛針，結果左腿到腳底出現長時間的麻木感，並持續了一段日子，這也是過去打針從未出現過的狀況，另外，她也澄清並為出現頻尿的情形。

林岱縈指出，骶管囊腫無法單靠藥物根治，考量長期神經受壓可能會造成永久性影響，以及骨頭持續被侵蝕的風險，因此決定朝手術治療規劃，但術後需要較長時間休養，因此會再持續追蹤、謹慎規劃，「希望在完整治療與休養後，盡快回到我喜愛的工作崗位。」

林岱縈透露治療方向。（圖／翻攝自林岱縈IG）

林岱縈透露治療方向。（圖／翻攝自林岱縈IG）



