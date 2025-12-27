彎腰8分鐘完成中央委員投票、一度塞不進票匭 鄭麗文笑稱「真的要蓋很久！」

鄭麗文今天下午前往台北市議會進行中央委員投票。(記者方賓照攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕國民黨主席鄭麗文今天下午1點19分，前往台北市議會進行中央委員投票，費時8分鐘完成圈票，過程中頻頻翻面，投入票匭時一度發生選票太大張卡住放不進去的小插曲，隨後在監票人員協助下完成投票，離開前笑稱「真的要蓋很久！」全程並未受訪。

鄭麗文表定1點15分抵達台北市議會投票，實際時間大約為1點19分，工作人員見到她，直呼「主席好」，她也微笑點頭致意，核對身分後以簽名取代蓋章，領票走向圈票處。對於身高178公分的鄭來說，圈票處高度似乎不足，因此必須一直彎腰。

廣告 廣告

8分鐘左右過後，鄭麗文終於完成圈票作業，對折後掀開簾子步向票匭，但因選票太過大張，一度放不進票匭「求救」，監票人員趕緊上前出手幫忙才成功，讓她鬆了口氣，頻稱「謝謝」致意，離開議會前不忘笑稱「真的要蓋很久！」(14:07更新)

國民黨主席鄭麗文。(記者董冠怡攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

鄭麗文盼明年上半年與習近平見面 吳靜怡：可能重創國民黨2026地方選戰

自由爆新聞》讓「誰的祖國」高興？直擊「金句連發」嗆翻藍白！

台灣未來帳戶首年就要1200億 律師：藍白2縣市用新增統籌款試辦

鄭麗文閃避東吳學生追問「獨裁定義」 許美華反諷：讓更多人看清國民黨

