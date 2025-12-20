彎道變災道！水泥車「翻肚」瑞穗路口 整條迴轉道瞬間白茫茫

瑞穗水泥車失控翻覆，水泥瀑布狂灑台9線迴轉道。（圖 ／翻攝畫面）

花蓮縣瑞穗鄉台9線253.5公里處、與中正北路二段交會的迴轉道，於19日下午發生一起驚險萬分的大貨車翻覆事故，1輛滿載水泥的自用大貨車在彎道中突然失控側翻，大量水泥瞬間傾洩而出，宛如「灰色瀑布」鋪滿整個路面，畫面怵目驚心，也讓現場一度瀰漫粉塵，所幸未波及其他車輛。

警方指出，事故發生於當天下午近3時，魏姓男子駕駛水泥大貨車，沿台9線由南往北行駛，行經該路口迴轉道時，準備轉往瑞穗市區。不料車輛進入彎道後疑似因速度或操控不慎，導致車身重心不穩，當場翻覆在迴轉道內，整車水泥傾倒，路面瞬間被厚厚一層水泥覆蓋，對行車安全造成極大威脅。

警消獲報後迅速趕抵現場，發現魏姓駕駛雙腳遭車體夾困在駕駛座內，無法自行脫困，消防人員立即動用器材進行救援，經一番努力後順利將駕駛救出，並緊急送往玉里慈濟醫院治療，所幸意識清楚，詳細傷勢仍待院方評估。

由於事故發生地點位於迴轉道，警方第一時間封鎖該路段實施交通管制，避免二次事故發生，所幸台9線主線車道並未受到影響。隨後由拖吊車業者進行翻覆車輛吊掛作業，同時清理灑落一地的水泥，在警消與相關單位通力合作下，交通於短時間內恢復正常。

警方進一步說明，現場已對駕駛進行酒精測試，結果顯示並無酒精反應，排除酒駕因素，詳細肇事原因仍待後續製作筆錄與進一步調查釐清，鳳林警分局也藉此呼籲，用路人行經台9線瑞穗路段，尤其是迴轉道及彎道路段時，務必減速慢行、注意車輛載重與行車狀況，以確保自身及他人安全，避免類似意外再次發生。

