彎道超車後來居上！許智傑：民調並列第一、進入「黃金交叉」

民進黨高雄市長初選白熱化，進入最後倒數兩週的肉搏戰，選情出現重大翻轉。根據最新民調顯示，原本各據一方的局面已演變為「三強並列第一」的態勢，且第一名與第三名的落差僅在0.9%的極微小差距內。在這場關鍵對決中，立委許智傑的支持度在過去一個月內展現「陡坡式上升」的驚人爆發力，目前已進入黃金交叉階段。這股後來居上的走勢，明確傳達出高雄民意的新座標，選民已聚焦於誰能帶領高雄跨入AI產業的新紀元。

爆發力見證：黃金交叉階段的「彎道超車者」形象

許智傑坦言，相較於其他同志早在一年多前便大規模宣傳，他自今年7月才正式鳴槍衝刺，短短不到半年已激發出27年來努力深耕基層市民的爆發力，抹平對手長達一年多宣傳的佈局優勢。民調在初選前一個月的狂飆，反映出的是「動能」的轉換，領先者進入成長停滯的「高原期」甚至已出現疲態開始緩降，但許智傑的支持曲線卻仍處於上升階段，是他與其他參選人拉開距離的利多，顯示出其政見與形象正精準擊中中間選民與高雄市民的期待，展現出「後來居上、勢不可擋」的氣象。

唯一台大機械理工專業背景：精準銜接陳其邁的強項

高雄正處於「從重工業轉向 AI 首都」的關鍵轉捩點。陳其邁市長打下的科技基礎，需要一位「內行」的接班人來延續。 許智傑擁有台大理工專業背景，這在目前的候選群中是獨一無二的優勢。他不僅懂科技語言，更能以理性的「理工思維」解決市政難題。

作為參選人當中唯一具備「地方首長（鳳山市長）」經驗的參選人，許智傑對城市治理有著熟捻的經驗與擘劃。對於市民而言，許智傑既能對接高端的 AI 產業鏈，又能接地氣地處理基層里鄰事務。這種「科技腦、市民心、服務情」的特質，使其成為銜接陳其邁市政的最佳、也是唯一的人選。

圖說：許智傑（左二）既能對接高端的 AI 產業鏈，又能接地氣地處理基層里鄰事務。」(圖片來源:許智傑競選總部提供)

民意公約數：以溫和理性消弭派系對立

許智傑之所以能成為「最大公約數」，在於他長期展現的跨黨派協調整合能力。在初選白熱化的當下，許智傑溫和、專注於政策的理工特質，反倒成為吸引選民回流的避風港。數據顯示，支持許智傑的族群涵蓋高知識份子、科技及年輕人才與傳統基層，這種跨族群的吸引力，正是他在黃金交叉階段，彎道超車且拉開對手差距的獲勝關鍵。

圖說：許智傑親民的形象深入基層。(圖片來源:許智傑競選總部提供)

圖說：許智傑自認能成為「最大公約數」，在於他長期展現的跨黨派協調整合能力。(圖片來源:許智傑競選總部提供)

