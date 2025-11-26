彗星將撞地球？宗教領袖警告「2025年底是世界末日」 NASA這樣說

彗星將撞擊地球？宗教領袖警告「2025年底是世界末日」。示意圖／取自pixabay

近期再度出現末日預言，引發部分民眾關注。巴基斯坦精神領袖、神秘主義者里亞茲.艾哈邁德.喬哈爾.夏希（Riaz Ahmed Gohar Shahi）近日宣稱，一顆彗星將在2025年底撞擊地球，並警告這將導致「世界末日」。

巴基斯坦精神領袖預言「2025年是世界末日」

夏希在其2000年出版的著作《神的宗教》（Religion of God）中曾提及，上帝將派遣一顆彗星撞擊地球，因為「人類已遠離精神真理」，書中指稱，這顆彗星將於2025年內撞擊地球，造成全球性毀滅。

廣告 廣告

夏希創立多個宗教組織，宣揚他所提出的「神聖之愛」教義，包括精神運動 「安朱曼.塞爾法羅山-伊斯蘭」和「彌賽亞基金會國際」（Messiah Foundation International, MFI）。

巴基斯坦精神領袖里亞茲.艾哈邁德.喬哈爾.夏希宣稱，一顆彗星將在2025年底撞擊地球。示意圖／取自pixabay

信徒堅信：「彗星撞地球」將是世界秩序的終結

有MFI追隨者表示，彗星撞擊將引發強烈地震、海嘯與社會崩壞，象徵現有世界秩序的終結。他們相信，這是針對人類道德崩塌的天譴，包括無止盡的戰爭與衝突。

NASA：未發現任何可能在2026年前威脅地球的天體

然而，對於此一末日預警，美國國家航空暨太空總署（NASA）與其他航太機構，尚未發現任何可能在2026年前威脅地球的天體。目前包括曾被認為具有高威脅性的小行星「阿波菲斯」（Apophis）在內，多顆天體已從NASA的潛在撞擊名單移除，且預計近期都不會接近地球。



回到原文

更多鏡報報導

賴清德投書《華郵》！霸氣護台全文曝光 歐布萊恩讚「這是中華民國重大勝利」

吃半輩子沒看過薑母鴨賣白飯！連老闆都發誓「全台沒半間」 老饕5字曝原因

咳嗽不能吃香蕉是真的！醫提醒2類人要注意 揭「老祖宗智慧」不容忽視