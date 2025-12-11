彗星碎片毀地球五年後⋯《天劫倒數2：大遷徙》場面預算全翻倍

《天劫倒數2：大遷徙》。（圖／車庫娛樂提供）

2020年電影《天劫倒數》描述一顆彗星的碎片將對地球造成前所未有的浩劫，片中傑瑞德巴特勒帶著妻兒逃難。雖然當時上映遭遇新冠疫情，最終仍在全球取得5230萬美元票房，如今續集《天劫倒數2：大遷徙》即將上映。

續集接續首集，傑瑞德巴特勒經歷千辛萬苦帶著妻兒抵達格陵蘭的避難所，逃過死劫，沒想到五年後，面對日益險峻的極端氣候環境，他們一家人被迫再次踏上未知的危險旅程，穿過滿目瘡痍的歐洲平原，前往南法隕石坑尋找可能的乾淨空氣和水源。究竟他們能否在那建立一個延續希望的全新家園？還是災難性的輻射風暴和殘破地表會先致他們於死地？

《天劫倒數2：大遷徙》描述主角一行人被迫再次踏上未知的危險旅程。（圖／車庫娛樂提供）

導演雷克羅曼沃始終將《天劫倒數》設定為兩部曲的形式呈現，「我們當時只希望第一集電影能夠成功，同時又能將故事推進到物種滅絕事件。講述誰倖存下來，以及在一切都被夷為平地之後，他們是如何重建地球的。」續集的格局明顯擴大，預算也翻倍提升，「我希望我們能擁有像《沙丘》那樣已經成型的IP，這樣我們就可以拍一部宏大的兩部曲。」

第一集的結尾暗示世界各地的避難所都在為重返地面做準備，只是回歸後的世界將會截然不同，《天劫倒數2：大遷徙》也沒有略過倖存者長時間待在掩體裡對心理的影響，導演分享：「當他們被迫遷徙，試圖尋找新的生存之地時，這些創傷又會如何影響他們？一個7、8歲的小男孩，現在13、14歲，他的青少年時期除了水泥牆和地下之外一無所知，他的生活會是怎樣的？ 這些都是我們想要探討的問題。」

《天劫倒數2：大遷徙》2026年1月9日在台上映。

傑瑞德巴特勒回歸主演。（圖／車庫娛樂提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導