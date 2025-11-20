彗星3I/ATLAS新照公開 NASA：無科學證據為外星科技
美國太空總署（NASA）於19日發布了彗星3I/ATLAS的新照片，這是迄今為止科學家確認的第三顆來自太陽系外的天體訪客。照片中，這顆彗星呈現為一個明亮的光點，周圍環繞著模糊的氣體和塵埃光暈。而天文學家吉安盧卡·馬西 (Gianluca Masi) 也於19 日拍攝到了一張令人驚嘆的星際彗星 3I/ATLAS 的照片。
3I/ATLAS彗星於今年7月首次被發現，立即引發科學家和業餘天文愛好者的極大興趣，因為這提供了一個難得機會，能相對近距離觀測來自太陽系外的天體。這些新照片是NASA多艘太空船於9月下旬至10月中旬拍攝，當時這顆神秘彗星正掠過內太陽系。由於美國政府停擺導致NASA和其他聯邦機構工作暫停，這些照片直到現在才公諸於世。
參與拍攝的NASA任務包括觀測太陽的PUNCH衛星、太陽和太陽層觀測站、火星大氣和揮發物演化（MAVEN）任務以及火星表面的毅力號火星車。3I/ATLAS以每小時13萬英里的速度飛行，從9月11日至25日，透過太陽地球關係觀測站（STEREO-A）航天器上的可見光成像儀拍攝的彩色疊加圖像使其清晰可見。
3I/ATLAS的造訪引發各界許多天馬行空的猜測，如可能是外星科技或飛船，但目前無科學證據支持這些說法。NASA官員在週三的簡報會上表示，所有觀測結果都與研究人員對彗星的認知相符。
美國太空總署科學任務理事會副局長福克斯（Nicky Fox）表示：「我們當然沒有看到任何技術特徵或任何跡象表明它不是彗星。」不過，福克斯指出，3I/ATLAS的起源相當有意思，或許可為了解太陽系外的恆星系統提供新見解。「最吸引我們的就是這些差異，3I/ATLAS可能來自我們太陽系之前就存在的某種東西，這太酷了。」
由大陸牽頭的國際合作項目江門中微子實驗（JUNO）裝置19日在大陸廣東省江門市發布其建成後的首個物理成果，測量出描述中微子振盪的兩個參數，比此前實驗的最好精度提高了1.5到1.8倍，顯示其探測器關鍵性能指標全面達到或超越設計預期。中天新聞網 ・ 19 小時前
