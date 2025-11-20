彗星3I/ATLAS 比太陽系還要古老

被外界稱為神秘星際訪客的星際天體3I/ATLAS，美國國家航空暨太空總署首度公 開一系列影像，NASA澄清，這並非是外界認為的外星太空船，這顆彗星的真面目，竟然比太陽系還要古老，將在12月19日以約2.74億公里的距離最接近地球。

美國NASA公布最新星際天體3IATLAS新影像，並揭露這位特殊星際訪客的真實身分。

NASA科學任務局副局長 佛克斯：「這顆彗星的奇妙之處，在於它的特殊性，因為它來自其他星系，這就是我們如此興奮的原因，這是我們第3次，能夠識別並追蹤來自太陽系外的天體，它可能來自我們太陽系之前，就存在的某種東西，這太酷了，它甚至比我們的恆星還要古老。」

廣告 廣告

根據NASA指出，3IATLAS彗星很可能有超過80億年的歷史，比太陽系約45億年還要古老，成分包含二氧化碳、水、 一氧化碳和其他分子，與太陽系內其他彗星雷同。先前有天文學家推測，這顆彗星大小可能跟紐約曼哈頓差不多，NASA給出解答。

NASA科學家 史泰勒：「彗核的大小目前仍未確定，我們目前估計的彗核直徑，在幾千英尺到幾英里之間。」

3IATLAS彗星，在今年7月由NASA設置在智利的望遠鏡首次發現，目前正逐漸離開太陽系，約在下個月19號前後將最接近地球。

更多 大愛新聞 報導：

寒流來襲前發放 濟助火災受難民眾

北加州慈善音樂會 天籟守護光復家園

