彜族老人搭公益列車遭遊客「圍堵狂拍」 目擊者怒了：阿婆一直說不要

大陸四川省涼山彜族自治州一段「遊客在慢火車上圍拍當地老人」的網路爆料，近日引發熱議。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

大陸四川省涼山彜族自治州一段「遊客在慢火車上圍拍當地老人」的網路爆料，近日引發熱議。一名網友在社交平台發布貼文稱，她在5633次公益慢火車上，目睹一群遊客未經同意就用攝像機近距離拍攝當地乘客，甚至在被拍攝者明顯表現出不適、轉頭躲避後仍持續追拍，令她感到極度憤怒。

《瀟湘晨報》報導，5633次列車行駛於成昆鐵路至攀枝花南站，是當地重要的民生慢火車，設有牲畜專用車廂，允許村民免費攜帶少量家禽。列車每日承載700至800人，其中九成為沿線群眾，深受外地遊客與攝影愛好者關注。

爆料者劉女士（化姓）表示，她18日從普雄站上車時，看見一個約二、三十人的中老年旅遊團，人手一台攝像機，上車便四處拍攝。她指出，自己也會拍照，但該團行為明顯不禮貌，既不事先打招呼，也未獲得被拍攝者同意，甚至無視對方的不適，不斷以鏡頭逼近。

劉女拍下的照片顯示，遊客圍著一名穿著民族服飾的年長阿婆猛拍。阿婆小聲抱怨「怎麼一直在拍」，但因語言不通並未強硬拒絕。另一名背著竹簍阿婆，則在遭圍拍時轉頭遮臉明確表示「不要拍」，但遊客仍無視其拒絕，甚至有人打開閃光燈拍攝，讓劉女士直呼「太過分」。

更令她不滿的是，期間有列車員經過，只以「你們這些長槍短炮」調侃一句，並未勸阻。事件傳出後引發討論。普雄鎮黨委書記陳光平22日回應，已注意到網路相關貼文並高度關注。成都12306客服則表示將核實情況，並建議列車員在遇到大量遊客未經同意拍攝時，可主動勸阻，但也坦言目前列車上並無相關明文規定。

