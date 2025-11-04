即時中心／梁博超報導

民眾黨主席黃國昌日前遭踢爆豢養狗仔集團，週刊今（4）日再加碼，爆出支付狗仔薪水的凱思國際在今年年中收到200萬元神祕注資，竟是來自成衣大廠臺雅集團已故老董沈裕雄之子沈淳浤；巧合的是，黃國昌在今年6月立院司法委員會上高調質詢法務部，為沈家老董遭詐50億元出氣，更自爆在該案幫了很多忙，遭質疑形同收賄對價。對此，律師黃帝穎質疑黃國昌的狗仔公司拿錢辦事，疑涉嫌收賄；而立委拿錢質詢，涉犯不違背職務收賄罪，可處7年以上徒刑。

律師黃帝穎今早在臉書發文表示，《鏡週刊》今報導民眾黨主席黃國昌豢養狗仔資金持續現形！週刊掌握黃國昌支付狗仔薪水的凱思國際，在今年年中收到一筆200萬元神祕注資，來源竟是成衣大廠臺雅集團已故老董沈裕雄之子沈淳浤；巧的是，黃在國會殿堂高調質詢法務部，為沈家老董遭詐50億元出氣，更自爆在該案幫了很多忙，形同收賄對價。

黃帝穎強調，黃國昌質詢個案若藉凱思收錢，形同徐永明案翻版；而立委職權對價關係不必本人收錢，透過政黨或公司收錢仍屬不正利益。

黃帝穎指出，SOGO案當時檢察官以「不違背職務收賄罪」起訴徐永明，認定徐永明借用立法院紅樓會議室作為舉辦場所，再共同具名發文施壓經濟部官員出席，也約定由時任趨勢民調總經理吳世昌作為收受賄賂的聯繫窗口，並以200萬元政治獻金名義匯入時代力量政治獻金專戶，構成期約。台北地院判決徐永明收賄罪，量處7年4月徒刑。

同樣是200萬元，黃帝穎認為，若《鏡週刊》報導屬實，黃國昌的狗仔公司收200萬元，與黃國昌質詢法務部有關出資者個案形成對價關係，「如同徐永明案翻版」，依據《貪污治罪條例》的「不違背職務收賄罪」，低消就是七年以上有期徒刑！





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／形同徐永明案翻版！黃國昌質詢個案若藉凱思收錢 律師曝：低消7年以上徒刑

