形塑國家觀光品牌 鄭麗君：台灣觀光研訓院明年上半年掛牌成立

行政院副院長鄭麗君表示，台灣觀光研訓院將於下周一（29日）成立籌備處，預計明年7月前正式掛牌成立；台灣觀光研訓院定位為「國家級智庫」，透過調研進行策略規畫，在國際上形塑國家觀光品牌，已請交通部觀光署在籌備期間，邀請產業界深入溝通，就未來詳細業務規畫提供相關建議。

行政院副院長鄭麗君表示，台灣觀光研訓院將於29日成立籌備處，預計明年7月前正式掛牌成立；台灣觀光研訓院定位為「國家級智庫」，透過調研進行策略規畫，在國際上形塑國家觀光品牌。

行政院今天透過新聞稿指出，鄭麗君昨天主持行政院觀光產業振興諮詢會議時表示，觀光可以讓台灣共好、讓世界看到台灣的重要途徑，也是一個幸福產業，可以擴大內需、振興地方經濟，觀光署正研擬各項計畫，包含「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣IN台灣」與「永續觀光景區亮點旗艦計畫2.0」、「台灣大縱走」等，朝向永續觀光總目標，落實觀光主流化。

談到國際旅客人數，鄭麗君說明，今年1月至11月，國際旅客總計762.4萬人次入境，雖未達到原定目標，但已較去年同期成長9.64%，其中日本相較去年提前一個月突破百萬人次，菲律賓在11月也已超越疫前再創新高，不論是東北亞、東南亞、紐澳、歐美等各來源國旅客均有成長，後續要持續努力朝既定目標加強。

國旅方面，鄭麗君透露，上半年國旅總旅次、旅遊總支出皆持續成長，感謝觀光產業界、各部會及各地方政府共同合作，在面臨兩岸情勢與各項國際挑戰下，仍持續打造台灣觀光品牌。

至於非法旅宿部分，鄭麗君強調，請跨機關、中央地方聯合稽查，並與稅務單位勾稽以強化稽查，同時因非法旅宿的行銷交易也涉及相關平台，請數發部及國家通訊傳播委員會，在既有法規基礎上檢討如何強化課予平台責任。

台灣觀光研訓院是總統賴清德「國家希望工程」的承諾之一，鄭麗君表示，台灣觀光研訓院定位為「國家級智庫」，透過調研進行策略規畫，在國際上形塑國家觀光品牌，同時由內而外健全化觀光產業生態圈，協助產業界作為強化人才培育與產業策進相關功能的後盾，未來可做為政府、產業與地方公私協力的重要平台。

