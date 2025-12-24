形塑接班人形象？金正恩首度攜女兒金主愛訪「白頭山聖地」

北韓領導人金正恩。（圖／美聯社）





北韓領導人金正恩，首度帶著女兒金主愛，前往被稱為「白頭血統聖地」的三池淵，出席新建飯店的竣工典禮。由於北韓勞動黨預計在明年初召開第9次代表大會，外界解讀，這趟行程除了凸顯金正恩的施政成果，也透過金主愛一再高調亮相，逐步形塑接班人形象。

朝鮮中央電視台主播：「金正恩同志抵達。」

車門一開，北韓領導人金正恩，與女兒金主愛，在眾人的熱烈掌聲中，抵達被稱為，白頭血統聖地的三池淵，出席新建飯店的竣工典禮。

朝鮮中央電視台主播：「在內閣兩位總理的輔佐下，懷抱宿願夜以繼日地思索與奉獻，將我們式社會主義的光明未來提前帶來。」

金主愛身穿皮草鑲領大衣，腳踩高跟鞋，整體造型比青少女還老成，全程緊跟在父親金正恩身旁，父女倆有時還十指緊扣，互動親密，金主愛有時在鏡頭上，還站在C位，接班意味濃厚。

南韓政治評論家宋永勳：「他上週不是也被拍到，走在金正恩前面嗎？，這一次看起來他們似乎正不斷向北韓灌輸一個觀念，牽手以及做出這類行為，只能是最高領導人金正恩，才能特別做的事情。」

相較之下，第一夫人李雪主，刻意走在後方，保持距離，存在感明顯降低。而站在李雪主身旁的則是北韓外交部長崔善姬，她陪同視察的三池淵飯店，可是有吸引陸客的重任。

南韓記者：「僅在三池淵一地，就同時完工了五家飯店，南韓統一部一名官員分析指出這些設施的主要，目標客群是中國觀光客，事實上，飯店內各處都設有新聞中心，顯然是為了因應外國媒體採訪，以及國際活動而事先規劃。」

三池淵靠近中國邊境，正被平壤定位為，觀光發展重點。外長隨行公開露面，也被解讀為，積極吸引陸客的訊號，在鄰近的日韓都不歡迎陸客的情況下，北韓這波逆勢操作，搶賺人民幣。

