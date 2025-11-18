形塑桃園冬季最具魅力節慶品牌 「2025桃園仙草嘉年華」11/22夢幻登場





「2025桃園仙草嘉年華宣告記者會」18日下午假市府1樓川堂舉行，桃園市長張善政與會表示，備受市民期待的仙草嘉年華將自11月22日起至12月7日，在楊梅休閒農業區盛大登場。今（114）年活動以「花開紫境．相遇楊梅」為主題，共規劃2公頃的紫色仙草花及2.1公頃的波斯菊花田，並結合三麗鷗人氣角色「酷洛米」，打造夢幻花海與萌趣打卡點，非常適合親子同遊，感受桃園紫色花海的浪漫魅力。

張善政市長在市府農業局長陳冠義、文化局長邱正生、法務局長賴彌鼎、楊梅區公所主任秘書陳秋雪陪同中出席，市議員周玉琴、凌濤、桃園市農會總幹事周宗維、楊梅區農會理事長鄭美英、復興區農會理事長曾鴻姿、楊梅休閒農業區理事長曾德麟等均到場參加。



桃園市長張善政於「2025桃園仙草嘉年華宣告記者會」中致詞。





張善政指出，為展現楊梅地區農業轉型與跨域整合的豐碩成果，今年仙草嘉年華首度結合「富岡鐵道藝術生活節」與「畜產嘉年華」等精彩節慶活動，邀請市民朋友把握機會到楊梅欣賞花海、感受鐵道藝術魅力，並了解在地農畜產業最新發展。

農業局表示，桃園仙草嘉年華是桃園冬季最具代表性的花卉活動，今年特別串聯富岡鐵道藝術生活節及畜產嘉年華，以花海、鐵道與酪農3大主題，形塑桃園冬季最具魅力的節慶品牌。

桃園市長張善政出席「2025桃園仙草嘉年華宣告記者會」大合影。





「2025桃園仙草嘉年華」活動除豐富的展區規劃，每個假日也都有精彩的展演活動，包含11月22日開幕式邀請十鼓擊樂團，為仙草嘉年華熱鬧開場；11月29日畜產嘉年華×酷洛米見面會；11月30日魔術泡泡秀與魔術表演；12月6日則有迷霧森林樂團帶來夢幻音樂演出。

農業局指出，園區內另設有「花間市集」、「探遊花徑氣墊樂園」、「嘟嘟小火車」及「集章任務」等多元體驗，讓大小朋友都能在紫色花海中共享浪漫幸福時光。更多活動資訊歡迎至「桃園好農」臉書粉絲專頁（網址：https://reurl.cc/oK1jVQ）查詢。



「2025桃園仙草嘉年華」11月22日起至12月7日在楊梅休閒農業區盛大登場。





「2025桃園仙草嘉年華」11月22日起至12月7日在楊梅休閒農業區盛大登場。





