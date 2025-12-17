形容不副署是拉手煞車 綠黨團：恢復憲法法庭、院版財劃法付委是解方

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱今(17)日表示，不副署就像是手煞車，是在煞車失靈時的緊急措施，因此化解僵局、導入正軌的作法還有兩個方向，即憲法法庭盡速恢復運作、院版《財劃法》付委審查，都有賴立法院更進一步。(本報資料照片)

行政院長卓榮泰日前宣布「不副署」立法院三讀通過的財政收支劃分法，法案無法生效，日前接受專訪時野進一步稱會對不副署制定三套標準；對此立法院民進黨團幹事長鍾佳濱今(17)日表示，不副署就像是手煞車，是在煞車失靈時的緊急措施，因此化解僵局、導入正軌的作法還有兩個方向，即憲法法庭盡速恢復運作、院版《財劃法》付委審查，都有賴立法院更進一步。

鍾佳濱表示，不副署就是一個手煞車，是在煞車系統失靈時的一個緊急處置裝置，但即便是手煞車也有它的規範，什麼情況下可以啟用、效果有多少，行政院長的副署權其實不是基於對國會的對抗，而是行政權在遇到其他憲政機關侵犯的時候，一個自我保障的措施。

他指出，所以最好還是回到憲法規定的常態救濟機構「憲法法庭」，只要憲法法庭能夠恢復運作，行政院長的副署權就能恢復到常態的狀態，因此再次呼籲，如果說要化解目前的僵局，首先要恢復憲法法庭，且如果立法院多數認為《財劃法》相當重要，就應該光明正大的接受院版《財劃法》付委審查，。

他說，在過去一整年立法院已3度三讀通過《財劃法》修正案，其中11月21日通過的第3個《財劃法》修正已在12月3日公告實施，而目前11月14日的爆衝版《財劃法》修正案雖然未能經副署、公布生效，但要解決《財劃法》目前的問題，可由立法院再度審議行政院版《財劃法》，就可以將原來國會多數的爆衝版《財劃法》，和行政院認為沒有侵犯到它的職權、能夠確保國家的財政永續發展的《財劃法》調和來處理。

鍾佳濱強調，化解僵局有待立法院往前一步，能否接受行政院版《財劃法》重新交付審議，以及願不願意適度讓憲法法庭癱瘓的狀況予以解除，手煞車只能維持車子不要墜崖，但是車子能不能恢復常態的行駛，有賴掌握國會多數的國眾兩黨的智慧。

至於總統府祕書長潘孟安曾說「行政院不會不副署，因為等於打臉總統」，如今是否形同打臉總統；鍾佳濱則說，對於行政院不副署，在立法院呈請總統公布的內容上已加註意見，所以總統已經很清楚的，和行政院長採取不副署的立場是基於同樣的態度。

他指出，府院都認為國會多數通過的爆衝版《財劃法》，嚴重侵犯其他憲政機關的職權，且妨礙國家財政的永續發展，甚至會逼迫未來公務員在執行《財劃法》時涉及違反《預算法》、《公債法》和《財政紀律法》，因此，在這件事情上，看不出來總統跟閣揆有什麼意見不同的地方。

