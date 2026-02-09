形容賴瑞隆像白開水！郭正亮：這群人很焦慮

▲作家苦苓稱民進黨的高雄市長參選人賴瑞隆形象模糊、馬馬乎乎。（圖／民進黨高雄市黨部提供）

[NOWnews今日新聞] 年底將舉行地方首長大選，台南、高雄是否有望綠地變藍天？備受外界關注。作家苦苓日前發文指，民進黨的高雄市長參選人賴瑞隆形象模糊、馬馬乎乎，綠營要小心丟掉高雄。對此，前立委郭正亮昨（9）日也直言，苦苓會在選前10個月就這樣批評，是很罕見的，問題一定很嚴重！高雄的市議員現在一定非常焦慮。

郭正亮昨上《大新聞大爆卦》認為，其實苦苓會講到這種程度也很罕見，沒有必要在投票10個月前看衰民進黨參選人，問題一定是很嚴重！吳子嘉也講了，這輩子沒有看過民進黨推出這麼弱的高雄市長候選人。

郭正亮更直言，賴瑞隆簡單講叫白開水。比方說在宜蘭，見過陳琬惠就會記得，但見過賴瑞隆就不會記得；陳琬惠會打弊案，上了台會講「群眾的語言」。對賴瑞隆，苦苓就講得很直接：「喔！你說『霸凌』那個喔？」如果被記得的都是這種事，那不是倒大楣了？

郭正亮指出，有很多事是候選人的稟賦，譬如會不會群眾演講？就像吳怡農爭取台北市長提名不認真嗎？他也很努力！但為何黨中央連一眼都不看他？就是覺得：你出來選，台北市議員選情就完了！而賴瑞隆這個勢已經確定了，因為參加了一個「好派系」，但現在市議員焦慮得要死。

