形式別緻 具思考趣味

這首詩運用長詩賦予的空間，嘗試美學技藝，融合彷彿「獨幕劇」的形式，結構緊湊，以神經質的聲腔貫穿，一幕到底，情節迅速展開、戛然而止，卻餘味迴盪。

副題引用劇作家貝克特（Samuel Beckett）的話：「先跳舞，再思考，是自然法則」。那麼，閱讀這首詩首先需要「相信直覺」，而不是先思考意義。同時作者似乎有意承繼貝克特的脈絡，試圖以另一版故事情境去寫《等待果陀》──大家熟知劇中那位被苦苦等待的果陀，始終沒出現。

這首詩裡頭，到底存不存在真實的卡洛琳（竟是一隻青蛙）？而打電話給卡洛琳的這人（敘述者）從頭到尾只是通話而沒出現，是否也是一隻青蛙？一號到八號演員大家都是青蛙嗎？舞台就是池塘？他們真的存在？還是敘述者從頭到尾都只是一個人（一隻青蛙）在舞台上自言自語（呱啦呱啦）？甚至我們也不知道演出為何臨時取消？如果這首詩是一座舞台，讓人感覺打電話的行動和對話，充滿荒謬感。

貝克特的作品常給人一種疏離感，此詩亦是。人們總是想太多、說（對話）太多，卻無行動去做任何改變，讓生存顯得虛無。

詩中敘及的一號到八號演員，都有指涉，暗示著各種情感和情結，包括：誠實、快樂、困難、寂寞、豢養、追求、束縛、拋棄──這些狀態，同時呼應懸吊馬戲團此種高危險職業所面對的問題。簡言之，這職業（或人生）就是絕望與希望並存。

我們甚至可以將馬戲團視為一場「創作」的無人公演，因為已無觀眾（讀者），故須取消。創作者最終的難題是面對自己，如果你的等待（果陀），不會實現，那你是要再創造舞台，還是直接取消公演？如同結尾說的「明天還會到來吧。等明天／我們就知道了。」這是一首形式和內容別緻，又具開放性思考趣味的詩。