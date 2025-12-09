形成全民智慧生活網 卓榮泰：積極推動AI新十大建設

行政院長今日出席第三屆「IT Matters Awards」頒獎典禮。行政院提供



行政院長今(12/9)日出席「出席第三屆「IT Matters Awards」頒獎典禮，他表示，台灣的硬體製造全世界都肯定，但軟體必須迎頭趕上，AI新十大建設他用一個金字塔型三角形把它畫出來，最上面這一塊就是軟體的登峰計畫，我們來加速研發。他認為，在全球紅色供應鏈資通訊不安全的狀態下，全世界希望趕快發展一個民主供應鏈的非紅供應鏈，台灣是最有這個實力的。

卓榮泰指出，除了加速軟體的研發，再來是百工百業的智慧運用，百工百業必須發展可以解決自己行業的問題，讓他成為自己的data center，去解決自己同業之間的問題，而最重要形成一個全民智慧生活網，人民到哪個地方去，處處都有AI科技的服務，這才符合台灣成為一個科技島的基本條件。

他說，要符合AI全民智慧生活有三項關鍵技術，就是矽光子、量子跟AI機器人、無人載具，光的傳輸現在已經成為一個領先科技的地位，台灣在一些技術取得相當大的進展，目前對世界、全球來看是相當好的領先地位，所以可以從這裡繼續發展我們的矽光子、量子電腦、關鍵技術，未來必須大量的快速高速運算，必須要量子電腦，不僅是設備，還希望找國內年輕人出去國外學習量子電腦的技術回來，教更多的人。第3塊就是無人載具跟AI機器人，這個是全世界期待台灣趕快做的，因為我們是佔據了民主供應鏈關鍵的角色。

他認為，在全球紅色供應鏈資通訊不安全的狀態下，全世界希望趕快發展一個民主供應鏈的非紅供應鏈，台灣是最有這個實力的，我們有非常好的硬體建設，也有非常好的AI人才，所以如果能夠加速起來，無論是商用或後來可能在用的，民主供應鏈這一條我們是佔據關鍵角色。

另外，卓榮泰還強調一定要把國家的算力跟主權AI發展起來，國科會的志向就是未來要成為全世界重要的算力中心，在台灣當然是政府加民間合起來，我們有這樣的技術、合理規劃。 我們是一個智慧的政府，所以資訊會對全民公開，智慧政府、資訊管理這個部分讓全民共享，所有的公共資訊，讓他能夠充分被應用、研發，甚至被保存。

桌榮泰表示，AI各種行業都一樣，最重要的是人才發展，所以我們培訓大量的AI人才，過程中一併要引進千億的AI資金，現在有兆元投資國家發展方案，也有金管會在做的亞洲資產管理中心，在高雄的試驗場域，已經有數十家的銀行、證券、壽險公司已經進去，高雄試驗產業成功，將在台灣各縣市適合的地方把它複製起來，成為一個亞洲資產管理中心，現在已經過一年了，看到雛形，最後AI新十大的最後一塊就是AI基礎建設均衡發展。

他說，行政院推動的AI新十大建設，未來要動用的資金、人才相當多，政府第一年編了311億的預算，這是在明年的中央政府總預算，只要立法院審議過了，所有行政院的部會會大步向前走。

