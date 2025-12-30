形色之間映照生活 藝術家林永利水墨創作展出



文化部所屬國立彰化生活美學館從今天（31)至1月25日，推出「形色藝象－2026林永利彰化個展」，展出藝術家林永利46件水墨作品，透過創作回應日常生活經驗，引領觀眾思索藝術與生命感知之間的連結。

林永利1960年出生於宜蘭縣，畢業於日本國立東京學藝大學美術教育科研究所，曾任國立東華大學藝術與設計學系教授，已於近年退休。自1995年起，他長期定居花蓮，投入教學與創作，在東臺灣山海環境的滋養下，逐步形塑其獨特的藝術視野。本次展覽不僅呈現其近十年來的創作成果，也反映他在藝術語彙、自然感知與媒材運用上的持續探索。

林永利以水墨為主要創作形式，擅長結合傳統水墨媒材與現代創作觀念與技法，拓展當代水墨藝術的表現可能性。他在媒材運用上展現高度實驗精神，特別著重宣紙材質的多樣性，靈活運用紙張與顏料，展現其在紙性與筆墨表現上的深厚功力。

展覽作品涵蓋「天象與花卉、岩石島嶼、日常花卉、自然與災害、礁海流魚、日常動物、飄舞者」等系列，題材多取自自然景觀與動植物意象，並延伸至生態保育與自然災害等社會關懷議題。作品如〈貓的密夜〉、〈秋蓮遙對冷蒼瓊〉、〈蝶逐流〉、〈舞藝情動五月雪〉等，遊走於物象與心象之間，以形與色交織出流動的意境；〈夜半凌寒暗沉香〉則描繪月夜盛放的梅花，呈現堅毅而清雅的生命氣質。另如〈國土之殤〉、〈變色國土〉、〈花蓮馬太鞍溪颶風驟雨記痕〉、〈堰塞湖之懼〉等作品，記錄自然災害對土地的衝擊，將環境變遷轉化為具震撼力的視覺語言。

國立彰化生活美學館表示，「形色藝象」展覽主題象徵藝術家從感知出發，在創作過程中投射內在情緒與心靈狀態，作品融合東方水墨的流動結構與張力，並以筆觸與色彩構築出鮮明的個人風格。館方誠摯邀請民眾走進展場，感受林永利多年來的創作歷程，以及其不斷實驗與探索的藝術精神。