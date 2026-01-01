形色藝象－2026林永利彰化個展 墨韻與自然感知的回顧與對話

【記者蔡富丞/綜合報導】文化部所屬國立彰化生活美學館自114年12月31日至115年1月25日，於第三展覽室舉辦「形色藝象－2026林永利彰化個展」，由藝術家林永利展出46件水墨作品，透過展覽帶領觀眾探討日常生活與藝術創作。

林永利1960年生於宜蘭縣，畢業於日本國立東京學藝大學美術教育科研究所，國立東華大學藝術與設計學系教授退休。自1995年起，林永利客居花蓮致力於教學與創作，在東臺灣山水的薰陶下，捕捉生活中的體悟與感動。本次展覽不僅是林永利近十年來創作歷程的回顧，更是關於藝術語彙、自然感知與媒材實驗的延伸。

林永利以水墨為創作主體，擅長將傳統水墨媒材結合現代創作觀念與技法，為現代水墨藝術的發展提供了多面向的路徑。在媒材的選擇上，林永利表現出高度的探索精神，以及水墨創作的寬容性。宣紙的多元材質，成為有利的創作素材，在本次展出的作品中，可見林永利對紙張與顏料的靈活使用，展現他在紙性實驗上的深厚實力。

本次展出作品包含「天象與花卉、岩石島嶼、日常花卉、自然與災害、礁海流魚、日常動物、飄舞者」等系列，他的作品紀錄自然美景，將動植物轉化為作品主題。此外，他的作品也具備社會關懷意識，從自然環境、生態保育到自然災害等社會議題，都是林永利筆下的創作主題。

展出作品〈貓的密夜〉、〈秋蓮遙對冷蒼瓊〉、〈蝶逐流〉、〈舞藝情動五月雪〉等作品遊走於物象與心象之間，以形色交織呈現意象的流動；〈夜半凌寒暗沉香〉描繪月夜中盛開的梅花，展現出堅毅的生命力與清雅的氣質；〈國土之殤〉、〈變色國土〉、〈花蓮馬太鞍溪颶風驟雨記痕〉、〈堰塞湖之懼〉等作品紀錄自然災害帶來的衝擊，將環境的變動轉化為深刻的視覺藝術。

本次展覽主題「形色藝象」，象徵藝術家從感知出發，在創造的過程中投射心靈與情緒，展出作品融合了東方水墨流動的結構張力，並運用筆觸與色彩，構成獨特的創作風格。誠摯邀請愛好藝術的民眾走入展場，感受林永利的創作歷程以及多元探索的創新精神。