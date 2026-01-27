形藝奪真李宗霖木雕個展 三義木雕博物館亮相

苗栗縣政府文化觀光局三義木雕博物館自即日起至三月二十九日止在該館一館地下室推出「形藝奪真－李宗霖木雕創作展」，共展出四十五件精彩作品，呈現藝術家半世紀以來對木雕藝術的深刻體悟與創作成果。相關展覽資訊可至三義木雕博物館官方網站（https://wood.mlc.gov.tw）查詢。（見圖）

木雕藝術家李宗霖出生於雲林，十四歲即拜師張賢亮，正式踏入木雕創作領域，至今從事雕刻創作已逾五十年。自幼熱愛手作與布袋戲的形象，如今融合童年記憶於木雕創作，除了藝術創作亦致力將木雕技術傳承下一輩。

李宗霖二○二○年榮獲嘉義市政府文化局登錄木雕技藝保存者，並曾任嘉嘉義市木雕學會理事長，終身推廣木雕藝術，創作承載著時間與心境的轉變，作品的表現與想法也隨之改變，體會到「簡單」才是最深刻的力量（見圖）。

展覽透過一件件作品，引領回想人與人相處間純樸真摯的樣貌，也是一種心靈的回歸。這次的創作理念，正是表達人與人之間淳樸歸真的相處，同時也回到創作最初的真誠與本質。

李宗霖的創作歷程，從傳統雕刻跨進現代工藝領域，跳脫既有框架，綜合學習名家的作品情采，而幸運獲獎，從傳統的裝佛花板雕刻，走出自己的風格創作道路，作品取樣常民生活，充滿台灣鄉情趣味，展現在地精神。