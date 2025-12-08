形象全毀！趙震雄根本暴力慣犯 導演、新人演員、經紀人全被他打過

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

南韓實力派影帝趙震雄近日因承認高中時期的犯罪行為，6日宣布退出演藝圈。但其黑料不止於此，根據Dispatch報導，趙震雄出道後除了曾向劇組工作人員動粗，還在聚餐場合霸凌新人演員，形象一夕崩塌。

南韓實力派影帝趙震雄近日因承認高中時期的犯罪行為，6日宣布退出演藝圈。（圖／資料照）

Dispatch報導，當時這名新人與趙震雄一同拍攝電影，參加殺青聚餐，大家後來去KTV續攤。趙震雄提議讓新人獻唱，但遭對方婉拒，沒想到趙震雄卻暴怒，向他潑冰桶砸冰塊，大聲痛罵：「前輩讓你唱歌，你沒聽到嗎？」說完竟還作勢要打人，現場導演和其他工作人員連忙將他們拉開。這名新人演員是在近日看到趙震雄形象全毀，才敢向Dispatch爆料。

導演許哲也在臉書上發文，公開自己在2014年曾遭趙震雄毆打：「當時坐在我旁邊的趙演員突然出手揮拳，當大家拉住他時，他又突然哭了起來。我很疑惑，這到底是什麼荒唐的情況？那天是我第一次見到這位演員，我完全無法理解他的行為。」事後許哲希望趙震雄能夠向他道歉，但趙震雄辯稱根本不記得這件事，兩人埋下心結，但許哲惜才，認為趙震雄確實是位演技十分優秀的演員。

此外，還有2名演員、2名經紀人都分別向Dispatch投訴自己曾遭趙震雄呼巴掌、猛踹。和趙震雄共事過的某位電影界人士指出：「這些都不只是過去的事，直到現在依然是個問題，所以才是問題。」

