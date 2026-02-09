形象大翻轉！李棟旭接演19禁新劇《風流韻事》 化身出軌男挑戰大尺度

李棟旭在歷經去年兩部韓劇《離婚保險》與《善良的他》收視不佳的情況下，是決定拚了嗎？因為一部19禁大尺度新劇《Love Affair》找上他主演「出軌人夫」，他居然慎重考慮中，一般認為這是確定接演的信號。

再加上該劇又已經和Netflix接洽上線事宜，勢必能打響李棟旭在該串流平台的第一炮，許多網友甚至開始想像，劇情肯定會激情滿滿，讓大家眼睛一亮！

《夫婦的世界》、《無聲蛙鳴》導演親邀

講到超有名的「人夫出軌」電視劇，誰能忘得了《夫婦的世界》，而《Love Affair》（暫譯：風流韻事）便是《夫婦的世界》導演毛完日的最新作品。

據報導，當毛完日決定執導這部火辣又禁忌的愛情劇《Love Affair》時，第一個想到的男主角人選就是李棟旭！這項挑戰不可謂不大，因為李棟旭自出道以來，從沒有扮演過出軌男，更何況還會有大膽激情的戲份，如今這些第一次，即將獻給導演毛完日與Netflix。

日前該消息傳開，網友的意見多半表示期待，因為毛完日執導的《夫婦的世界》、《無聲蛙鳴》，可都是赫赫有名且具質感的作品，大家反而比較擔心李棟旭放不放得開？

畢竟他以前都是演浪漫愛情劇，像這種「重口味成人愛情劇」，只要成功就能備受觀眾喜愛，一旦失敗則必須承受指責，相對吃力不討好，不過大家也認為，李棟旭的確應該勇敢跨出不同賽道，好給觀眾耳目一新的感受。

《Love Affair》能夠超越《夫婦的世界》嗎？（劇照）

男女主角雙雙出軌發生「一夜情」

《Love Affair》故事由《大發不動產》編劇河秀珍執筆，劇情講述40歲出頭的「金智勳」（李棟旭飾），是一位擁有穩定工作和幸福婚姻生活的男人。

某一天，他在海外遇見具有致命魅力的建築師「孔厚京」，但要命的是，金智勳有老婆不說，孔厚京也有一個相愛的男友，可兩人依舊天雷勾動地火發生一夜情，結果卻讓金智勳迎來破產的危機，最終導致人生崩塌。

當他倆又在命運捉弄下，以意想不到的關係再次重逢時，此刻金智勳的人生早已破爛不堪，而誰能想到一段禁忌之愛，竟讓他原本堅固的人生，最後被連根拔起。

李棟旭圓夢演出「勁爆成人愛情故事」

據悉，導演和製作團隊目前正在積極進行選角工作，特別是飾演「小三」的女建築師，特別令人好奇，導演很希望是由30歲出頭至中段的女演員擔綱。

此外，男主角的妻子「李善熙」以及女主角的男朋友「李大熙」，選角工作亦將告一段落。

據報導，《Love Affair》目前正與Netflix協商播出事宜，確定不會在其他頻道播出，似乎預告大尺度劇情勢不可免，粉絲們尤其興奮，認為這是他們和李棟旭同時夢想成真。

猶記得李棟旭在演出2023年電影《首爾單身日記》時，曾受訪表示很想演一部勁爆的成人愛情故事，如今心想事成，至於粉絲們也認為「帥哥演渣男」是鐵律，屆時還可以看到李棟旭每天健身的好身材，因此《Love Affair》是否能成為兩全其美的作品，已經引起期待。

李棟旭早就想挑戰激情戲了。（翻攝leedongwook_official IG）

