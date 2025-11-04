形象影片缺蔡賴？ 民主基金會調整強調平衡呈現

民主基金會10月底上架新形象影片，本刊接獲投訴，影片介紹台灣民主進程，穿插歷任總統影像卻搞得七零八落，一度缺了蔡英文賴清德。（總統府提供）

民主基金會10月底上架新形象影片，本刊接獲投訴，影片介紹台灣民主進程，穿插歷任總統影像卻搞得七零八落，一度缺了蔡英文賴清德，綠委林楚茵諷刺，這難道是在呼應國民黨論調，要留著放「民主選舉」產生的俄羅斯總統普丁嗎？本刊調查，影片後經調整，在後半段插入蔡賴畫面，民主基金會副執行長盧業中指出，民主基金會是跨黨派的機構，一定要注意細節、平衡呈現。

民主基金會上月底最新推出的新形象影片，有2分鍾版的「台灣民主基金會之介紹、角色與定位-中文版」及10分鐘版的「台灣民主基金會形象影片 中文完整版」。影片說明台灣民主歷程，也介紹民主基金會的使命、二軌外交工作成果等，採訪了兼任民主基金會董事長的立法院長韓國瑜、兼任民主基金會副董事長的外交部長林佳龍以及民主基金會執行長廖達琪。

影片一開頭，先透過旁白描述1986年黨外人士成立台灣第一個反對黨，1990年野百合學運、2000年葉永鋕事件引發性別議題關注；隨後透過美麗島大審、520農民運動等畫面剪輯，旁白感性表示「台灣的民主總是始於少數人的犧牲，少數人的堅持不懈，才慢慢集結眾人行程改變的力量」。

接著為了顯示台灣政權和平轉移，在「中文完整版」影片56秒處開始接連出現李登輝、陳水扁、馬英九畫面，隨後嘎然而止，進入另一段不相關的資料畫面。

投訴者指質疑，影片開頭描述台灣政黨輪替、歷任總統的畫面，竟然沒有蔡英文，難道蔡不在這個民主歷程中？就算影片後面剪輯了韓國瑜、林佳龍訪談內容，做了一定意義上的政黨平衡，但蔡的缺席未免還是太奇怪。

林楚茵也認為，民主化後的歷任總統卻只放到馬英九，不只「獨漏」蔡英文，也沒有現任的賴清德，她諷刺表示，難道這是在附和國民黨的論調，影片要預留空間放普丁嗎？

本刊調查，民主基金會形象影片初步剪輯完後曾在內部試映，當時就曾有人提出疑問，為何沒有完整的民主化時期歷代總統畫面？後來影片再行修正，在「中文完整版」中可看見，修正後的影片補進了蔡賴畫面，但不是補在56秒到59秒處描述政黨輪替的段落，而是分別在3分45秒、3分55秒處出現賴清德、蔡英文畫面。

而在2分鐘的「中文版」影片中，則僅簡短呈現李登輝、陳水扁影像，象徵首次政黨輪替。

民主基金會副執行長盧業中指出，民主基金會是跨黨派的機構，一定要注意細節、平衡呈現。

據悉，廖達琪接任民主基金會執行長後，重視影音呈現，希望透過影片來推廣民主基金會知名度，讓社會大眾更了解基金會的二軌外交工作內容、舉辦的活動等，惟值此朝小野大、政黨對立氣氛濃厚的時期，相關產出內容更受外界高度檢視。

