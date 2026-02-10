彩券中獎翻千倍！以為只中1萬 同事App一掃瞬間嚇傻：多3個0

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

美國伊利諾州一對共事多年的同事，上月意外中了彩券大獎。兩人原本以為彩券只中了350美元，還打算拿這筆錢再去試手氣，沒想到用官方App掃描後才發現，中獎金額其實是35萬美元，瞬間翻了1000倍，讓兩人當場說不出話。

美國伊利諾州一對共事多年的同事，上月意外中了彩券大獎。（圖／翻攝自X）

根據NBC報導，這對幸運得主分別是來自伊利諾州艾許頓（Ashton）的蘭迪（Randy）與艾波（April），兩人多年來都有固定買彩券的習慣。上月7日，蘭迪在開車載妻子前往醫院的途中，臨時停靠西芝加哥一間連鎖超市，隨手買了一張「幸運日樂透」（Lucky Day Lotto）。

廣告 廣告

蘭迪核對號碼，以為獎金是350美元（約新台幣1.1萬元）。之後他把中獎的事告訴同事艾波，兩人還開玩笑說要用這筆錢再多買幾張彩券，直到艾波用伊利諾州彩券局的官方App再次掃描確認，才發現實際獎金是35萬美元（約新台幣1120萬元），整整多了三個零，讓兩人當場愣住，「我們完全不敢置信！」

蘭迪事後表示，「當時我只是帶老婆去看醫生，決定快速停下來買一下，沒想到我們真的在對的時間出現在對的地方。」艾波則回憶道，「蘭迪本來還在開中獎350美元的玩笑，但當我看到螢幕上寫著35萬美元時，一切都變了。」這筆意外之財，兩人計畫平分使用，將部分資金投入退休儲蓄與房地產。

更多FTNN新聞網報導

當眾脫衣「一頭栽進油鍋」！美廚師傷重不治 同事、顧客全嚇壞

4大指數全收紅、道瓊飆破5萬點！川普豪語預測：任期結束前衝上10萬點

「肉償抵餐」台女網美又任性！二度拒出庭受審 超瞎理由曝

