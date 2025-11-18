彩券中獎超開心…他傳群組分享！隔天領獎被告知「1事」傻眼了

中國內蒙古呼和浩特一名男子的彩券中獎，但是獎金遭到冒領。示意圖／翻攝自Pixabay

傻眼！中國內蒙古呼和浩特一名男子匆匆到派出所報警，表示在對彩券時發現中獎，但持彩券到彩券行兌獎卻被告知獎金已被他人領走。警方調查後發現，男子在得知中獎後，有上傳到微信群組中，結果有人就拿著圖片謊稱是中獎者冒領獎金，所幸警方立刻聯絡冒領者，順利追回獎金。

根據《羊城晚報》報導，中國內蒙古呼和浩特一名王姓男子到土默特左旗公安局報警，表示前一日對彩券時發現中獎，但隔天到彩券行兌獎，卻被告知獎金已被領走。經詳細詢問後得知，男子在中獎後，開心拍下中獎彩券照片，發布到社區微信群組中分享。

沒想到，群組內的居民趙男看到照片後，迅速將圖片轉發給彩券行的老闆，聲稱自己是中獎者，但因為身處外地，沒辦法實體領獎，因此要求透過微信轉帳兌獎。由於中獎金額不大，而且趙男是彩券行的常客，老闆在簡單核對後，就將獎金轉給趙男，直到王男前去彩券行兌獎，老闆才發現搞錯。

在查明事情原委後，警方聯絡趙男，並告訴他法律規定，以及口頭教育。趙男意識到冒領獎金的錯誤，立刻透過微信將冒領的獎金退回到彩券行，在現場警方的協調下，王男原諒趙男，也順利兌換到屬於自己的獎金。警方提醒，中獎彩券是重要的財產憑證，切勿在網路平台洩露相關資訊，無論財產價值多少，都要妥善保管，避免讓有心人士利用，造成財務損失。



