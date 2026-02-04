彩券行外撿存摺「暗示領大錢」？ 阿伯動念一刮嗨了：神明有保佑





好心有好報，新北市中和區近日出現一段暖心又幸運的插曲。一名退休阿伯在彩券行門口撿到一本存摺，沒有多想，便走進景新街「威騰公益彩券行」請店家協助尋找失主，沒想到這個善舉，竟替自己帶來意外驚喜，幸運中100萬元大獎！

代理人馮小姐轉述，當天阿伯手裡拿著拾獲的存摺說明經過，希望透過店家幫忙聯絡失主，馮小姐半開玩笑地說：「撿到存摺，會不會是在暗示你來領大錢？」阿伯聽了笑笑，仍照例挑選刮刮樂。

受到那句玩笑話影響，阿伯臨時起意改買面額較高的「2,000萬超級紅包」試手氣，沒想到一刮就刮出100萬元，當場又驚又喜。他直呼「真的領到大錢了」，也感慨平時與人為善，這回像是得到神明眷顧。彩券行內氣氛瞬間熱鬧起來，店員與顧客紛紛替他道賀。

廣告 廣告

更巧的是，當天傍晚遺失存摺的失主也自行回到店內詢問，存摺順利物歸原主，為這段插曲畫下圓滿句點。代理人表示，見證善意帶來好運，讓人感到特別溫暖，也提醒民眾拾金不昧，或許好運就在不經意間到來。

（封面圖／台彩公司提供）

更多東森財經新聞報導



尾牙吃一半有fu「衝彩券行中5千」 他秒揪同事拚整本爽刮100萬

財神爺要發9.7億獎金！「4生肖」有暴富命 2方位易中大獎

賀！ 基隆刮出首張2000萬 還剩9個中獎機會