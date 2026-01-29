彩券行海報「馬上發」成吉兆！ 3越南移工合買一張中300萬

刮刮樂再傳捷報！繼年初高雄出現首位千萬級頭獎得主後，彰化縣再傳喜訊，3名越南籍移工受到同鄉中獎消息鼓舞，相約購買刮刮樂，竟也幸運刮中「金馬獎」300萬元頭獎，讓他們直呼「今年可以過個好年了」。

彰化縣3名越南籍移工受到同鄉中獎消息鼓舞，相約購買刮刮樂，竟也幸運刮中「金馬獎」三百萬元頭獎。（圖／台彩提供）

據了解，今年全國首位刮刮樂大贏家則出現在高雄市岡山區。一名年輕越南籍移工在高雄市岡山區新樂街的籤上籤彩券行，與友人一同購買多張「1200萬大吉利」刮刮樂。該移工注意到店內供奉的彌勒佛笑容燦爛，在刮到最後一張時，心血來潮邊摸彌勒佛的肚子邊誠心祈禱，結果幸運刮出頭獎1200萬元，成為今年全國首位千萬級刮刮樂頭獎得主。

「金馬獎」頭獎得主是3位年輕男性越南移工，他們因得知近期有同鄉在高雄刮中頭獎的消息，決定下班後結伴前往彰化一家彩券行試手氣。彰化縣大棒彩券行代理人王小姐表示，3人進入店內後，便開始尋找各種可能帶來好運的徵兆，最後被店內自製的新年海報所吸引，海報上寫著「馬上刮、馬上發」的吉祥語。

店內自製的新年海報上寫著「馬上刮、馬上發」的吉祥語。（圖／台彩提供）

受到海報啟發，3名移工從眾多刮刮樂品項中，特地挑選了馬圖案最為醒目的「金馬獎」刮刮樂。令人驚喜的是，他們合買的刮刮樂竟然刮出了300萬元頭獎，當場歡呼雀躍，並表示「有這筆獎金今年可以過個好年了！」

這兩起越南籍移工中獎案例引起不少民眾關注，許多人也紛紛前往彩券行碰運氣，希望能跟著沾喜氣。彩券行業者表示，農曆春節前夕是刮刮樂銷售旺季，許多民眾都希望能在年前刮出好運，為新的一年帶來好兆頭。

