彩券行老闆認證！屢中台彩、運彩大獎 下次投注快跟移工的單
財經中心／師瑞德報導
台灣彩券的魅力無法擋，不僅國人愛買，對於離鄉背井來台打拚的外籍移工朋友們來說，買公益彩券、玩運動彩券更是他們生活中重要的休閒娛樂與寄託。值得注意的是，近年來移工朋友的「中獎運」驚人，屢屢躍上新聞版面，從刮中百萬名車到抱走千萬頭獎，好運勢絲毫不輸在地人。
就在今（22）日，高雄再度傳出令人羨慕的喜訊，台彩春節限定的「1,200萬大吉利」刮刮樂，全台首個頭獎獎落高雄市岡山區的「籤上籤彩券行」，幸運得主正是一名越南籍移工，而他中獎的秘訣竟然是「摸彌勒佛肚肚」。
摸肚祈福神逆轉 千萬頭獎從天降
據彩券行業者還原現場指出，這位幸運的越南移工是店內熟客，當天與幾位同鄉友人集資來試手氣。起初一行人連刮好幾張都沒中大獎，氣氛一度有些悶，但在決定孤注一擲、買下最後一張「1,200萬大吉利」時，這位移工突然靈光一閃，走向櫃檯旁供奉的彌勒佛像，虔誠地摸了摸彌勒佛圓滾滾的肚子，並用生澀的中文許願：「希望這張讓我中大獎」。沒想到這一摸真的「摸」出奇蹟，他刮開彩券第一區赫然發現對中頭獎，高達1,200萬元的巨額獎金讓現場瞬間爆出歡呼聲，直呼台灣的財神爺實在太靈驗。
連年刮出大驚奇 「新住民」屢創發財傳奇
事實上，這並非外籍移工首次在春節期間受財神爺眷顧，回顧近幾年的彩券史，移工們的中獎運勢簡直「旺到不行」。例如2025年農曆春節期間，彰化埔鹽鄉也有一名越南女移工，隨手買了四張彩券就幸運刮中1,200萬頭獎，當時她激動到全身發抖，直說要寄錢回鄉改善家計；而2024年在新竹湖口，另一名移工則是經過彩券行時，感覺門口的「財神爺在對他點頭微笑」，進場一刮就中100萬元，還當場霸氣分紅給店內每人一千元；更早之前的2022年，桃園甚至有移工刮中200萬加BMW休旅車，興奮大喊「可以回越南了」。這些接連發生的中獎實例，顯示移工在台灣不僅工作努力，偏財運更是強強滾。
運彩店隱形大戶 精準掃盤勝率高
除了瘋玩刮刮樂試手氣，外籍移工在「運動彩券」市場的實力也不容小覷。彩券行業者觀察發現，不同於台灣民眾熱衷於棒球與籃球賽事，來自東南亞的移工朋友們對「足球」情有獨鍾。
他們對歐洲五大聯賽、世界盃等球員動態如數家珍，每逢週末或大型賽事，常可見到三五成群的移工朋友熱烈討論賠率、分析戰術。由於他們對賽事掌握度極高，下注眼光往往相當精準，從小額中獎到抱走數萬元獎金的案例屢見不鮮，這群手氣順、懂門道的移工朋友，儼然已成為台灣彩券行裡一支不可忽視的「專業運彩部隊」。
三立新聞網提醒您：
未成年人不得購買或兌領彩券，運動彩券發行機構及受委託機構員工不得購買、受讓或兌領運動彩券，納為投注標的之運動競技賽事舉辦單位人員及參與賽事之相關隊職員均不得購買、受讓或兌領其所舉辦或參與賽事之運動彩券，購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。
