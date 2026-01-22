彩券行老闆認證！屢中台彩、運彩大獎 下次投注快跟移工的單

財經中心／師瑞德報導

財神爺跨海眷顧！全台首個「1,200萬大吉利」頭獎今（22）日於高雄岡山開出，幸運得主為一名越南籍移工。他在連刮未中後，靈機一動觸摸店內彌勒佛肚子祈福，竟奇蹟般逆轉刮中千萬大獎。事實上，移工近年財運極旺，不只屢在春節抱走大獎，更因精通足球賽事，被彩券行視為勝率極高的運彩「隱形大戶」，展現驚人的博弈實力。（圖／記者師瑞德攝影）

台灣彩券的魅力無法擋，不僅國人愛買，對於離鄉背井來台打拚的外籍移工朋友們來說，買公益彩券、玩運動彩券更是他們生活中重要的休閒娛樂與寄託。值得注意的是，近年來移工朋友的「中獎運」驚人，屢屢躍上新聞版面，從刮中百萬名車到抱走千萬頭獎，好運勢絲毫不輸在地人。

就在今（22）日，高雄再度傳出令人羨慕的喜訊，台彩春節限定的「1,200萬大吉利」刮刮樂，全台首個頭獎獎落高雄市岡山區的「籤上籤彩券行」，幸運得主正是一名越南籍移工，而他中獎的秘訣竟然是「摸彌勒佛肚肚」。

摸肚祈福神逆轉 千萬頭獎從天降

據彩券行業者還原現場指出，這位幸運的越南移工是店內熟客，當天與幾位同鄉友人集資來試手氣。起初一行人連刮好幾張都沒中大獎，氣氛一度有些悶，但在決定孤注一擲、買下最後一張「1,200萬大吉利」時，這位移工突然靈光一閃，走向櫃檯旁供奉的彌勒佛像，虔誠地摸了摸彌勒佛圓滾滾的肚子，並用生澀的中文許願：「希望這張讓我中大獎」。沒想到這一摸真的「摸」出奇蹟，他刮開彩券第一區赫然發現對中頭獎，高達1,200萬元的巨額獎金讓現場瞬間爆出歡呼聲，直呼台灣的財神爺實在太靈驗。

連年刮出大驚奇 「新住民」屢創發財傳奇

事實上，這並非外籍移工首次在春節期間受財神爺眷顧，回顧近幾年的彩券史，移工們的中獎運勢簡直「旺到不行」。例如2025年農曆春節期間，彰化埔鹽鄉也有一名越南女移工，隨手買了四張彩券就幸運刮中1,200萬頭獎，當時她激動到全身發抖，直說要寄錢回鄉改善家計；而2024年在新竹湖口，另一名移工則是經過彩券行時，感覺門口的「財神爺在對他點頭微笑」，進場一刮就中100萬元，還當場霸氣分紅給店內每人一千元；更早之前的2022年，桃園甚至有移工刮中200萬加BMW休旅車，興奮大喊「可以回越南了」。這些接連發生的中獎實例，顯示移工在台灣不僅工作努力，偏財運更是強強滾。

運彩店隱形大戶 精準掃盤勝率高

除了瘋玩刮刮樂試手氣，外籍移工在「運動彩券」市場的實力也不容小覷。彩券行業者觀察發現，不同於台灣民眾熱衷於棒球與籃球賽事，來自東南亞的移工朋友們對「足球」情有獨鍾。

他們對歐洲五大聯賽、世界盃等球員動態如數家珍，每逢週末或大型賽事，常可見到三五成群的移工朋友熱烈討論賠率、分析戰術。由於他們對賽事掌握度極高，下注眼光往往相當精準，從小額中獎到抱走數萬元獎金的案例屢見不鮮，這群手氣順、懂門道的移工朋友，儼然已成為台灣彩券行裡一支不可忽視的「專業運彩部隊」。

