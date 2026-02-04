彩券行開出1.39億大樂透！背後助攻手身分曝光
1.39億元大樂透頭獎，3號晚間開獎，獎落台中西屯工業區的一間「錢飛來彩券行」，而且是1人獨得。消息傳出，整間彩券行瞬間陷入沸騰，中獎最強助攻手竟是一隻紫南宮的金雞。
彩券行業者放鞭炮，開心慶祝開出1.39億元的大樂透頭獎，而且是一注獨得。街坊鄰居還有熟客，一聽到彩券行開出頭獎，立刻就來光顧，沾沾喜氣。
許多民眾上門沾喜氣。圖／台視新聞
彩券行業者透露，最近才剛從南投竹山紫南宮請回一隻「開運金雞」坐鎮，沒想到金雞才剛進門，財神爺就來敲門。且除了金雞報喜，還有蝴蝶也來串門子，彩券行代理人蔡小姐指出，「有一隻黑色蝴蝶停留在我們的，投注機上面 停了一個早上」。
店家近日才請回紫南宮「開運金雞」坐鎮，沒想到就開出大獎。圖／台視新聞
其實這間彩券行過去就曾開出今彩539的800萬頭獎，在當地小有名氣，這次更是直接升級開出破億大獎。外界猜測，這名幸運兒可能是附近工作的上班族，而獎金1.39億扣掉2成所得稅，可實領大約1.11億元，直接原地退休。
台中／江鎮祥、王英章、王勝炫 責任編輯／陳俊宇
更多台視新聞網報導
北市某議員遭爆中今彩539「頭獎800萬」 網友瘋猜是誰？
今彩539派彩結果出爐！「頭獎中3注」可得800萬 獎落2縣市
威力彩連26槓！下期頭獎獎金飆7.7億
其他人也在看
下班衝一波！威力彩狂飆9.7億 神明點名「4生肖、星座」財星爆衝
頭獎一路累積、彩金衝破天花板，威力彩再度點燃全民追夢熱潮。隨著頭獎持續槓龜，獎金飆升至9.7億元，不少民眾躍躍欲試，命理圈也掀起討論熱度，直指部分生肖與星座正逢財運高峰期。威力彩上期開獎，貳獎共開出4注，每注各得1344萬1113元，分別獎落台北市、桃園市及花蓮縣，但頭獎依舊從缺，已連續28期未開出，累積彩金推升至上看9.7億元，再度成為話題焦點。林宜君
威力彩再槓「頭獎飆9.7億」 「4星座」這天財運轉旺！
生活中心／江姿儀報導隨著春節腳步接近，過年氛圍越來越濃厚，寒冷的冬季也將進入尾聲，4日（本週三）迎來二十四節氣中的「立春」。近期不少民眾趁機買樂透、刮刮樂碰碰運氣，年前力拚一舉翻身致富，今（2日）威力彩連槓28期，目前頭獎上看9.7億元。沒中獎別氣餒，清水孟國際塔羅小孟老師分享「4星座」，立春後喜獲財神眷顧，包括「雙子座、巨蟹座、魔羯座、天秤座」，可趁財運旺時買樂透或刮刮樂，有望中大獎。
威力彩頭獎狂飆8.7億！「4生肖」財運噴發
生活中心／李筱舲報導威力彩上週四頭獎再度落空，目前已連續27期無人抱走大獎。而今（2）日晚間將迎來新的一期開獎，預估頭獎獎金上看 8.7 億元，若一注獨得，將刷新第五屆公益彩券以來單注頭獎第三高紀錄。對此，命理專家特別點名「四大生肖」財運全面噴發，極具一夜翻身的奪金潛力。
最低$999起！只有2天adidas限量開搶，球鞋、運動套裝、外套必搶攻略，滿額還能再折價
最低$999，2/4~2/5 adidas品牌日，只有2天限量開搶。這種超好康限時優惠，通常分成兩種人：一種是錯過的，另一種是「想一下再買」，結果尺寸或款式被搶完沒了的，不管是哪一種都捶心肝到內傷。這次adidas限時限量開搶，球鞋、運動套裝、外套、長褲等，通通超甜價，$999起就有一雙adidas，再加上還有滿額再折價＋領回饋，當然要大搶特搶。這篇為了好康道相報，直接先把必買重點整理好，看完就知道該從哪一樣下手。
限時3天開搶！NIKE鞋 $988起，結帳再打82折，必搶攻略大公開
Nike鞋$988起，限時只有3天，超級搶，而且結帳又再打82折，不用再浪費時間觀望了，趕快拿出手刀，不然想要的尺寸沒了或是整個錯過，心肝捶起來真的會痛。這次從厚底老爹鞋、復古跑鞋，到防水越野鞋，甚至是運動套裝、運動長褲等，通通都有。不管是想補一雙好搭的休閒鞋，還是想找一雙能走一整天的運動鞋，這次Nike必搶清單一定要跟上。
幸運兒沒出現！威力彩連28槓龜 週四頭獎上看9.7億元
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導頭獎獎金上看8.7億元的台彩威力彩第1150000010期今（29）晚稍早開獎。不過頭獎派彩結果再度槓龜，已經連續28槓，下期威力彩...
過年在家吃最好！火鍋、零食、飲料一次備齊 網友最愛清單曝光｜「揪愛Mei」推薦
農曆過年放長假，不想人擠人、不想排餐廳，更不想煮完還要洗一堆碗，宅在家追劇、聊天吃零食才是最療癒的事，煮一鍋熱呼呼的火鍋、桌上擺滿零食飲料，想吃就吃、想躺就躺，才叫真正的過年，尤其這幾年越來越多人選擇「圍爐簡單吃」，不用大魚大肉，只要口味好吃、價格實惠，一樣能吃得很有年味，也難怪每到年前，各種火鍋湯底、零食禮盒、飲料箱都會被掃貨一輪，這次「「揪愛Mei」」就幫大家整理好一份「過年在家吃好喝滿」的懶人清單，從鍋底、零食到飲料通通幫你配好，重點是價格甜、份量足，現在下單剛剛好，過年直接開箱開吃！
「2000萬超級紅包」刮刮樂第一位幸運兒在基隆！ 頭獎只剩9張
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導首張「2000萬超級紅包」刮刮樂頭獎在基隆刮出！台灣彩券公司昨（3）日公布，這張中獎彩券由一名平時多出沒在菜市場、夜...
小孟老師運勢／年終自己賺！2星座「逢低佈局猛撈」看準時機出手了
生活中心／綜合報導02/04（三）十二星座運勢出爐！命理專家小孟老師分析，以投資運勢來看，牡羊座與天蠍座表現最亮眼，牡羊座適合逢低布局、把握進場時機，天蠍座則有望獲得金錢回饋，投資成果值得期待；投資運勢普通的星座為天秤座與水瓶座，天秤座宜以穩健儲蓄與長期累積為主，水瓶座則需保持理性操作、避免衝動進出；至於投資運較弱的則是獅子座與魔羯座，獅子座須提防意外漏財與判斷失準，魔羯座則不宜追高進場，建議保守觀望、避免承擔過大風險。
開運彩妝這樣畫！過年妝容技巧＋超殺優惠全攻略：韓國OLIVE YOUNG必買排行榜、M.A.C狂降65折起、雅詩蘭黛保養獨家7折...
過年想美美迎新春，快到韓妞最愛的美妝保養平台OLIVE YOUNG官網挖寶，follow韓星、韓妞的時尚腳步，畫出時下最夯的心機妝容！除了韓系人氣彩妝超好買，這篇同場加映MAC、Bobbi Brown等歐美品牌的新年優惠，讓妳一次掌握最完整、最好康的過年彩妝攻略。
獨家》年貨大街買「散裝糖」 民眾怨：小小一包超貴
年貨大街開跑，不少人就愛買秤重的散裝糖，可以挑選各種自己喜歡的品項，但有民眾抱怨，迪化街不管是有包裝的糖果，還是裸裝的軟糖都好貴！小小一包可能沒幾顆，就要一兩百元。想要買得划算，是不是有眉角呢？業者就指出，除了挑比較輕的糖果之外，每一種都拿一點，平均下來最划算。 #年貨大街#散裝糖#價格貴
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
不想再忍2小時通勤和耳鳴！她「裸離」反而存錢更快：找回健康、回鄉不再是犧牲選項｜好宅報報
都市化造成工作機會高度集中，但薪資成長速度，卻遠遠追不上房租與生活成本的上漲，對越來越多年輕世代來說，留在城市不再等同於累積未來，更多時候只是被迫成為社畜。今年30歲的育苹，北上進入醫療體系工作，雖暫居親戚家，免額外負擔房租，但高壓的生活節奏讓健康亮紅燈、只能選擇裸離；直到返鄉回到社區工作，才深刻體悟到，真正改變生活品質的並非收入的絕對高低，而是工作、居住與生活成本之間能否達成平衡。
缺貨潮更甚記憶體！這潛力股目標價「一次調升200元」 投信5天猛砸77.4億搶貨
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股今（4）日終場漲94.45點或0.29%，收32,289.81點。投信今買超逾53億元，買超前十大個股有7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產...
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
抱著女兒上廁所！柚子醫師心碎發聲 拒絕校方「逼被害人道歉」怒辦轉學
小兒科醫師陳木榮愛女遭同學踹頭重傷，一度無法行走。校方不僅調查期延長，更在初期要求受害者家屬向全班道歉，令陳木榮對校方信任全失。為避免女兒遭受二次傷害，陳木榮已為其辦理轉學，所幸女兒在新環境中復原良好。此事件凸顯校園安全處理及受害者保護機制失當，陳木榮沉痛呼籲，未來校園事件應獲妥善處理，確保孩子不再受傷。
張忠謀坐輪椅與黃仁勳餐敘 遭酸「富可敵國又怎樣？」許美華怒批：無知到可笑
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導輝達執行長黃仁勳上月29日訪台，除參加輝達台灣公司尾牙外，也與台積電創辦人張忠謀見面餐敘，兩人在粵式餐廳「榕居」共進...
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
具俊曄授權「完整還原」大S生前搶救時間線：永遠不要忘記她
藝人大S（徐熙媛）2025年病逝，享年48歲，逝世滿一周年，除了丈夫具俊曄為她設計的紀念雕像、近期正式揭幕，南韓節目《名人生老病死的秘密》也首度完整還原了大S病逝前幾日的詳細時間軸。製作單位透露，相關內容是由具俊曄授權，為的是希望所有愛大S的人，請永遠不要忘記她。