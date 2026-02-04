彩券行開出1.39億大樂透！背後助攻手身分曝光

1.39億元大樂透頭獎，3號晚間開獎，獎落台中西屯工業區的一間「錢飛來彩券行」，而且是1人獨得。消息傳出，整間彩券行瞬間陷入沸騰，中獎最強助攻手竟是一隻紫南宮的金雞。

彩券行業者放鞭炮，開心慶祝開出1.39億元的大樂透頭獎，而且是一注獨得。街坊鄰居還有熟客，一聽到彩券行開出頭獎，立刻就來光顧，沾沾喜氣。

許多民眾上門沾喜氣。圖／台視新聞

彩券行業者透露，最近才剛從南投竹山紫南宮請回一隻「開運金雞」坐鎮，沒想到金雞才剛進門，財神爺就來敲門。且除了金雞報喜，還有蝴蝶也來串門子，彩券行代理人蔡小姐指出，「有一隻黑色蝴蝶停留在我們的，投注機上面 停了一個早上」。

廣告 廣告

店家近日才請回紫南宮「開運金雞」坐鎮，沒想到就開出大獎。圖／台視新聞

其實這間彩券行過去就曾開出今彩539的800萬頭獎，在當地小有名氣，這次更是直接升級開出破億大獎。外界猜測，這名幸運兒可能是附近工作的上班族，而獎金1.39億扣掉2成所得稅，可實領大約1.11億元，直接原地退休。

台中／江鎮祥、王英章、王勝炫 責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

北市某議員遭爆中今彩539「頭獎800萬」 網友瘋猜是誰？

今彩539派彩結果出爐！「頭獎中3注」可得800萬 獎落2縣市

威力彩連26槓！下期頭獎獎金飆7.7億